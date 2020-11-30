Трагедия Маркл, откровения Димопулос и провал Винника: главные скандалы недели

На прошлой неделе сеть всколыхнули сразу несколько громких событий, как радостных, так и трагичных. О стремительных взлетах и тяжелых кризисах знаменитостей читайте ниже.

Санина призналась, как пережила поражение

Казалось бы, финал "Танцев со звездами" наконец расставил все по своим местам. Но страсти вокруг паркета и финалистов все еще кипят. Так, кубок на популярном шоу получила Санта Димопулос, которая изначально была одной из самых сильных участниц. Однако девушка решила отдать его Юлии Саниной. Такой жест она объяснила очень просто: Саниной пришлось приложить титанические усилия, ведь ранее она не танцевала, а потому именно она достойна победы за свои заслуги. Тем не менее, Юлия и второму месту была очень рада. В своем блоге исполнительница сделала короткий пост, выразив свое мнение по поводу участия в шоу и результатов. "Спасибо огромное всем, кто за нас голосовал! Вы невероятные! И ваша поддержка самая ценная. Шоу завершилось! Достойное второе место, мы принимаем его с честью", - написала Юлия в своем Instagram.

Юлия Санина принимает все с благодарностью (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Ксения Мишина рассказала о насилии

Участница популярного шоу "Холостячка" Ксения Мишина стала участницей флешмоба, который не так давно устроили на просторах сети знаменитости. В честь акции против насилия актриса рассказала свою личную историю на эту тему. Оказывается, Ксения также не раз сталкивалась с подобным. "В своей жизни я сталкивалась с ситуациями, в которых мужчина был свято уверен в том, что он прав и сильнее, только потому, что он мужчина. По сей день я благодарна себе за то, что находила в себе силу уходить не оглядываясь, несмотря на боль, страх и обиду", - призналась знаменитость.

Мишина пережила насилие (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Санта Димопулос сделала откровенное признание о "Танцах"

Санта Димопулос стала одной из самых обсуждаемых участниц шоу "Танцы со звездами". И не только благодаря профессионализму. Очаровательную девушку практически сразу стали подозревать в симпатии к партнеру. Ведь на паркете романы не редкость. Но как бы ни старались фанаты разглядеть в танцах Санты и Макса нечто большее, певица ничем не скомпрометировала себя. Но зато сделала откровенный пост в своем блоге, где рассказала искренне о переполняющих ее чувствах.

Санта Димопулос растрогала фанатов (фото: instagram.com/santadimopulo/)

"Шоу подходит к концу... И вот что я хочу вам сказать: здесь нет победителей и нет проигравших. Остались сильные, красивые, трудолюбивые, уникальные и каждый из нас достоин одержать кубок. Это - женский финал. Я умею дружить с женщинами и восхищаться ими, видеть все их достоинства, таланты, красоту, уважать и замечать их труд. Я никогда не обесцениваю чужой путь. Наоборот, на меня всегда можно опереться и я всегда подам руку. В этом моя сила. Она - в умении помогать, любить и отдавать. В умении видеть сильные стороны других и не завидовать, а восхищаться. Шоу пройдет, а любовь и внутренний свет - останутся, они вечны. Для себя и своих родных я уже победила: себя, свои комплексы, границы, страхи, неуверенность, боль прошлых потерь. Я кайфовала от каждого танца и образа, познакомилась с разными людьми - "широкими" как океан и "мелкими" как лужа, очаровывалась и разочаровывалась, отчаянно плакала и громко смеялась... это и есть жизнь!..", - написала она.

Меган Маркл потеряла ребенка

Меган Маркл переживает нелегкий период: супруга принца Гарри потеряла второго ребенка. Об это стало известно из статьи, которую Маркл написала для The New York Times. В ней герцогиня Сассекская призналась, что после переезда в США пережила выкидыш и оказалась в больнице. "Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первого ребенка, зная, что теряю второго", - написала она. По словам Меган, она решила поделиться этой историей, так как осознала, какое огромное количество людей пережило подобное. При этом большинство людей предпочитает молчать о своем горе, только подавляя чувства.

Гарри - лучшая поддержка для Меган (фото: flickr.com)

Олег Винник разочаровал зрителей

Олег Винник, который недолго принимал участие в шоу "Танцы со звездами", решил порадовать поклонников выступлением на одном из последних шоу. Но выход артиста на сцену стал настоящим разочарованием для зрителей. Дело в том, что Винник исполнил своих хиты под фонограмму. Выступление певца жестко раскритиковали в сети, назвав издевательством над поклонниками. Правда, некоторые фанаты предположили, что Олег плохо себя чувствовал, так как выглядел неважно.

Олег Винник разочаровал фанатов (фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Ранее мы писали, что Григорий Решетник в третий раз стал отцом.