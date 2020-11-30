Трагедія Маркл, одкровення Дімопулос і провал Винника: головні скандали тижня

Минулого тижня мережу сколихнули одразу кілька гучних подій, як радісних, так і трагічних. Про стрімкі злети і важкі кризи знаменитостей читайте нижче.

Саніна зізналася, як пережила поразку

Здавалося б, фінал "Танців із зірками" нарешті розставив все по своїх місцях. Але пристрасті навколо паркету і фіналістів все ще вирують. Так, кубок на популярному шоу отримала Санта Дімопулос, яка з самого початку була однією з найсильніших учасниць. Проте дівчина вирішила віддати його Юлії Саніній. Такий жест вона пояснила дуже просто: Саніній довелося докласти титанічних зусиль, адже раніше вона не танцювала, а тому саме вона гідна перемоги за свої заслуги. Тим не менш, Юлія і другому місцю була дуже рада. У своєму блозі виконавиця зробила короткий пост, висловивши свою думку з приводу участі в шоу і результатів. "Спасибі величезне всім, хто за нас голосував! Ви неймовірні! І ваша підтримка найцінніша. Шоу завершилося! Гідне друге місце, ми приймаємо його з честю", - написала вона в своєму Instagram.

Юлія Саніна приймає все з вдячністю (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Мішина Ксенія розповіла про насильство

Учасниця популярного шоу "Холостячка" Мішина Ксенія стала учасницею флешмобу, який не так давно влаштували на просторах мережі знаменитості. На честь акції проти насильства актриса розповіла свою особисту історію на цю тему. Виявляється, Ксенія також не раз стикалася з подібним. "У своєму житті я стикалася із ситуаціями, в яких чоловік був свято переконаний у тому, що він правий і сильніше, тільки тому, що він чоловік. Донині я вдячна собі за те, що знаходила в собі силу йти не озираючись, незважаючи на біль, страх і образу", - зізналася знаменитість.

Мішина пережила насильство (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Санта Дімопулос зробила відверте зізнання про "Танці"

Санта Дімопулос стала однією з найбільш обговорюваних учасниць шоу "Танці з зірками". І не тільки завдяки професіоналізму. Чарівну дівчину практично відразу стали підозрювати в симпатії до партнера. Адже на паркеті романи не рідкість. Але як би не намагалися фанати розгледіти в танцях Санти і Макса щось більше, співачка нічим не скомпрометувала себе. Зате зробила відвертий пост в своєму блозі, де щиро розповіла про свої почуття.

Санта Дімопулос зворушила фанатів (фото: instagram.com/santadimopulo/)

"Шоу підходить до кінця... І ось що я хочу вам сказати: тут немає переможців і немає переможених. Залишилися сильні, красиві, роботящі, унікальні і кожен з нас гідний здобути кубок. Це - жіночий фінал. Я вмію дружити з жінками і захоплюватися ними, бачити всі їхні чесноти, таланти, красу, шанувати і помічати їх працю. Я ніколи не знецінюю чужий шлях. Навпаки, на мене завжди можна спертися і я завжди подам руку. В цьому моя сила. Вона - в умінні допомагати, любити і віддавати. В умінні бачити сильні сторони інших і не заздрити, а захоплюватися. Шоу пройде, а любов і внутрішнє світло - залишаться, вони вічні. Для себе і своїх рідних я вже перемогла: себе, свої комплекси, межі, страхи, невпевненість, біль минулих втрат. Я кайфувала від кожного танцю і образу, познайомилася з різними людьми - "широкими", як океан і "дрібними", як калюжа, зачаровувалася і розчаровувалася, відчайдушно плакала і голосно сміялася... Це і є життя!..", - написала вона.

Меган Маркл втратила дитину

Меган Маркл переживає нелегкий період: дружина принца Гаррі втратила другу дитину. Про це стало відомо зі статті, яку Маркл написала для The New York Times. В ній герцогиня Сассекська зізналася, що після переїзду в США пережила викидень і опинилася в лікарні. "Я відчула сильний біль. Опустилася на підлогу разом з Арчі в руках, співаючи колискову, щоб заспокоїти нас обох. Веселу мелодію, що контрастує з моїм відчуттям, що щось сталося. Я обіймала мого першу дитину, знаючи, що втрачаю другу", - написала вона. За словами Меган, вона вирішила поділитися цією історією, так як усвідомила, яка величезна кількість людей пережила подібне. При цьому більшість людей воліє мовчати про своє горе, тільки пригнічуючи почуття.

Гаррі - краща підтримка для Меган (фото: flickr.com)

Олег Винник розчарував глядачів

Олег Винник, який недовго брав участь у шоу "Танці з зірками", вирішив порадувати шанувальників виступом на одному з останніх шоу. Але вихід артиста на сцену став справжнім розчаруванням для глядачів. Справа в тому, що Винник виконав свої хіти під фонограму. Виступ співака жорстко розкритикували в мережі, назвавши знущанням над шанувальниками. Щоправда, деякі фанати припустили, що Олег погано себе почував, так як виглядав не дуже.

Олег Винник розчарував фанатів (фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Раніше ми писали, що Григорій Решетник втретє став батьком.