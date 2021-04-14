Три красавца: MONATIK умилил сеть снимком с сыновьями

Так, для съемки MONATIK выбрал черный костюм и трендовую шляпу, дети же позируют в черных шортах, белых футболках и лакированных ботиночках, а также стильных беретах.

Исполнитель присел на корточки и с нежностью смотрит на сыновей, а те мило и смущенно улыбаются.

Кадр был сделан в рамках фотосессии для журнала L'Officiel, обложку которого звездное семейство ранее украсило.

MONATIK показал новое фото с сыновьями-стилягами (фото: instagram.com/monatik_official)

"Как же так, их заслужил я?

Кому там так услужил я?

До той самой дрожи по коже...

Что может быть дороже..?" - подписал фото Дмитрий.

Фолловеры остались в восторге от такого милого фото и отметили, что мальчики очень похожи на маму, жену музыканта Ирину Демичеву.