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Три красавца: MONATIK умилил сеть снимком с сыновьями

Автор: Марина Настевич

Известный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) лишь недавно впервые показал лица своих сыновей Даниила и Платона, снявшись всей семьей в фотосессии для журнала. Артист обнародовал новый черно-белый снимок с мальчиками, растрогав сеть.

Атмосферным кадром с малышами Монатик поделился на своей странице в Instagram.

Так, для съемки MONATIK выбрал черный костюм и трендовую шляпу, дети же позируют в черных шортах, белых футболках и лакированных ботиночках, а также стильных беретах.

Исполнитель присел на корточки и с нежностью смотрит на сыновей, а те мило и смущенно улыбаются.

Кадр был сделан в рамках фотосессии для журнала L'Officiel, обложку которого звездное семейство ранее украсило.

MONATIK показал новое фото с сыновьями-стилягами (фото: instagram.com/monatik_official)

"Как же так, их заслужил я?
Кому там так услужил я?
До той самой дрожи по коже...
Что может быть дороже..?" - подписал фото Дмитрий.

Фолловеры остались в восторге от такого милого фото и отметили, что мальчики очень похожи на маму, жену музыканта Ирину Демичеву.

  • Вам невестка не нужна? Я дождусь
  • Невозможно красиво
  • Три Монатика
  • На жену похожи!
  • Красавчики! Все трое
  • Синочки схожі на маму
  • Это так круто
  • Боже, как мило
  • Самые прекрасные
  • Шикарное фото
  • Сколько в вас любви, это восхищает!
  • Это самое милое, что я видела в последнее время

Мы также сообщали, что жена MONATIK'а завела сеть пикантными фото - Ирина позировала в постели, а также в полной пены ванне.

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Новости Украины MONATIKМонатиксын
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