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Діти

Три красеня: MONATIK розчулив мережу знімком з синами

Автор: Марина Настевич

Відомий український виконавець MONATIK (Дмитро Монатік) лише нещодавно вперше показав обличчя своїх синів Данила і Платона, знявшись всією родиною у фотосесії для журналу. Артист обнародував новий чорно-білий знімок з хлопчиками, чим розчулив мережу.

Атмосферним кадром з малюками Монатік поділився на своїй сторінці в Instagram.

Так, для зйомки MONATIK вибрав чорний костюм і трендовий капелюх, діти ж позують в чорних шортах, білих футболках і лакованих черевичках, а також стильних беретах.

Виконавець присів навпочіпки і з ніжністю дивиться на синів, а ті мило і ніяково посміхаються.

Кадр був зроблений в рамках фотосесії для журналу L'Officiel, обкладинку якого зоряне сімейство раніше прикрасило.

MONATIK показав нове фото з синами-стилягами (фото: instagram.com/monatik_official)

"Як же так, їх заслужив я?
Кому там так прислужився я?
До того самого тремтіння по шкірі...
Що може бути дорожче..?" - підписав фото Дмитро.

Фолловери залишилися в захваті від такого милого фото і зазначили, що хлопчики дуже схожі на маму, дружину музиканта Ірину Демичеву.

  • Вам невістка не потрібна? Я дочекаюся
  • Неможливо красиво
  • Три Монатіка
  • На дружину схожі!
  • Красунчики! Всі троє
  • Синочки схожі на маму
  • Це так круто
  • Боже, як мило
  • найпрекрасніші
  • Шикарне фото
  • Скільки у вас любові, це захоплює!
  • Це саме миле, що я бачила останнім часом

Ми також повідомляли, що дружина MONATIK'а завела мережу пікантними фото - Ірина позувала в ліжку, а також в повній піни ванні.

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Новини України MONATIKМонатиксын
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