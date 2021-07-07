Украинские футболисты "ушли в отрыв" на райских курортах после Евро 2020: яркие фото

Чемпионат по футболу Евро-2020 стал знаковым Украины - команда впервые добралась до 1/4 финала турнира. И хотя на этом участие для украинской сборной завершилось, футболисты выступили более чем достойно.
"Горжусь игрой своей команды на ЕВРО-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола", - подытожил игру главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Теперь команда может отметить свои достижения, проанализировать провалы и наконец - просто расслабиться в кругу близких. Мы решили узнать, как отдыхают после чемпионата украинские футболисты. И чем делятся со своими поклонниками в блогах.
Жена Андрея Ярмоленко - Инна - также показала романтические кадры с отдыха (фото: instagram.com/yarmolkina10)
Также мы писали о горячих фото жен украинских футболистов.
А еще - о самых привлекательных болельщицах украинской команды.