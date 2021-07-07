Українські футболісти "пішли у відрив" на райських курортах після Євро 2020: яскраві фото

Чемпіонат з футболу Євро-2020 став знаковим України - команда вперше дісталася до 1/4 фіналу турніру. І хоча на цьому участь для української збірної завершилася, футболісти виступили більш ніж гідно.
"Пишаюся грою своєї команди на Євро-2020. Ви написали відмінні сторінки для українського футболу", - підсумував гру головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Тепер команда може відзначити свої досягнення, проаналізувати провали і нарешті - просто розслабитися в колі близьких. Ми вирішили дізнатися, як відпочивають після Чемпіонату українські футболісти. І чим діляться зі своїми шанувальниками в блогах.
Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - також показала романтичні кадри з відпочинку (фото: instagram.com/yarmolkina10)
Також ми писали про гарячі фото дружин українських футболістів.
А ще - про найбільш привабливих вболівальниць української команди.