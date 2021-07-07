Українські футболісти "пішли у відрив" на райських курортах після Євро 2020: яскраві фото

Тепер команда може відзначити свої досягнення, проаналізувати провали і нарешті - просто розслабитися в колі близьких. Ми вирішили дізнатися, як відпочивають після Чемпіонату українські футболісти. І чим діляться зі своїми шанувальниками в блогах.

Андрій Ярмоленко відпочиває з родиною та друзями в Чорногорії (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey; instagram.com/njyta.si)

До них приєднався і Роман Безус (фото: скрін instagram.com/romabezus)

Тарас Степаненко влаштував сімейний день (фото: instagram.com/tarasstepanenko)

Олександр Караваєв з дружиною та дітьми також вирушив на відпочинок (фото: inna__karavaieva)

Дружина Андрія Пятова Юлія розповіла, що тато був з ними недовго (фото: скрін instagram.com/piatova)

Віктор Циганков нарешті знайшов час для зустрічі з братом (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Дружина Руслана Маліновського Роксана показала, що вони з донькою відпочивають в Італії (фото: instagram.com/roksana_mali7)

Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - також показала романтичні кадри з відпочинку (фото: instagram.com/yarmolkina10)