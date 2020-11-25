Украинский певец скрыл от всех результаты теста на коронавирус

DZIDZIO признался, что уже переболел на COVID-19, а также рассказал, как это было и чем занимался в период самоизоляции.

В откровенном интервью мегапопулярный Михаил Хома, который недавно стал звездным детективом проекта "Маска", отметил, что имеет антитела. Поэтому жал руки ведущим в студии безо всякого угрызения совести.

"Когда меня не было видно в Instagram несколько недель, это означало, что я находился на самоизоляции. На самом деле, я просто не хотел это афишировать", - объяснил DZIDZIO в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Музыкант рассказал, что очень легко перенес болезнь. Кроме того, во время изоляции Михаил нашел, чем себя утешить, и использовал эти дни с пользой.

"Пересмотрел сериалов, серий семьдесят на Netflix. Навел порядок в голове, по планированию творчества на 5 лет вперед. А еще хорошо отдохнул. Все шикарно, максимум - не слышал запахов, но в этом тоже свои плюсы - я не перебирал пищей", - сказал он.

DZIDZIO примет участие в шоу "Маска" (фото: instagram.com/dzidzio)

Ранее мы писали, что Оля Полякова, которая вместе с DZIDZIO будет звездным детективом в "Маске", кардинально сменила имидж.