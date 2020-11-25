Український співак приховав від усіх результати тесту на коронавірус

DZIDZIO зізнався, що вже перехворів на COVID-19, а також розповів, як це було і чим займався в період самоізоляції.

У відвертому інтерв'ю мегапопулярний Михайло Хома, який нещодавно став зірковим детективом проекту "Маска", зазначив, що має антитіла. Тому тиснув руки ведучим у студії без жодного докору сумління.

"Коли мене не було видно в Instagram кілька тижнів, це означало, що я перебував на самоізоляції. Насправді, я просто не хотів це афішувати", - пояснив DZIDZIO в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Музикант розповів, що дуже легко переніс хворобу. Крім того, під час ізоляції Михайло знайшов, чим себе потішити, і використовував ці дні з користю.

"Переглянув серіалів, серій сімдесят на Netflix. Навів порядок в голові, по плануванню творчості на 5 років вперед. А ще добре відпочив. Все шикарно, максимум - не чув запахів, але в цьому теж є свої плюси - я не перебирав їжею", - сказав він.

DZIDZIO візьме участь у шоу "Маска" (фото: instagram.com/dzidzio)

Раніше ми писали, що Оля Полякова, яка разом з DZIDZIO буде зірковим детективом в "Масці", кардинально змінила імідж.