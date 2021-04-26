UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ультрамини и огромный бант: Дорофеева ошеломила ярким нарядом на "Голосі країни 2021"

Автор: Lite

Надя Дорофеева вместе со своим подопечным Сергеем Лазановским празднует победу в проекте "Голос країни 2021". Певица и ее воспитанник до сих пор не могут поверить в происходящее, но у них уже масса планов на будущее, о которых пока счастливые победители молчат. Тем временем, артистка решила поделиться фото из закулисья и показать в деталях свой ошеломительный яркий наряд для суперфинала шоу.

Надя запостила в Instagram серию красочных фото и видео из закулиья суперфинала "Голосу країни 2021".

На последнем эфире 11 сезона проекта она красовалась в оригинальном наряде – ярко-розовом платье-мини с огромным бантом впереди. Звезда дополнила образ прозрачными перчатками на портупее. Особого внимания заслужили прическая и макиж, подчеркнувшие природную красоту певицы: высокий хвост и пару прядок. выпущенных на лицо, кошачь стрелки на верхнем веке и нюдовая трендовая помада.

Надя позирует со своим подопечяным Сергеем и показывает в камеру знак победы. Также она запечатлена в тренерском кресле и на бэкстейдже.

Звездного тренера и ее подопечного поздравили продюсер Ирина Горовая, певица Мишель Андраде и ведущий Дмитрий Комаров. Поклонники артистки порадовались вместе с ней и завалили Надю поздравлениями, а также сравнили ее с мировой поп-звездой и по достоинству оценили яркий и неординарный наряд.

  • Надя, твой наряд огонь
  • Твой образ был шикарный
  • Красавица
  • Вы невероятные! Такие милые и красивые
  • Обворожительная
  • Почему так похоже на Ариану Гранде

Напомним, что ранее Надя Дорофеева дала обещание своему подопечному-победителю, а он рассказал об особом талисмане, который принес ему удачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Надя Дорофеева