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Ультраміні і величезний бант: Дорофєєва приголомшила яскравим вбранням на "Голосі країни 2021"

Автор: Lite

Надя Дорофєєва разом зі своїм підопічним Сергієм Лазановським святкує перемогу в проекті " Голос країни 2021". Співачка і її вихованець досі не можуть повірити в те, що відбувається, але у них вже маса планів на майбутнє, про які поки щасливі переможці мовчать. Тим часом, артистка вирішила поділитися фото з закулісся і показати в деталях своє приголомшливе яскраве вбрання для суперфіналу шоу.

Надя запостила в Instagram серію барвистих фото і відео з закулія суперфіналу "Голосу країни 2021".

На останньому ефірі 11 сезону проекту вона красувалася в оригінальному вбранні - яскраво-рожевій сукні-міні з величезним бантом попереду. Зірка доповнила образ прозорими рукавичками на портупеї. Особливої уваги заслужили зачіска і макіж, що підкреслили природну красу співачки: високий хвіст і пару прядок. випущених на обличчя, котячі стрілки на верхній повіці і нюдова трендова помада.

Надя позує зі своїм підопічним Сергієм і показує в камеру знак перемоги. Також вона відображена в тренерському кріслі і на бекстейджі.

Зіркового тренера та її підопічного привітали продюсер Ірина Горова, співачка Мішель Андраде і ведучий Дмитро Комаров. Шанувальники артистки пораділи разом з нею і завалили Надю привітаннями, а також порівняли її зі світовою поп-зіркою і по достоїнству оцінили яскраве і неординарне вбрання.

  • Надя, твоє вбрання вогонь
  • Твій образ був шикарний
  • Красуня
  • Ви неймовірні! Такі милі і красиві
  • Чарівна
  • Чому так схоже на Аріану Гранде

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва дала обіцянку своєму підопічному-переможцю, а він розповів про особливий талісман, який приніс йому удачу.

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Новини України Надя Дорофеєва