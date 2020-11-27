Уютно и ярко: Светлана Тарабарова показала, как модно носить жилетку в этом сезоне

Светлана Тарабарова в сентябре во второй раз стала мамой – на свет появилась ее крошка-дочь. Сейчас певица потихоньку "приходит в себя", делится с фолловерами снимками малышей и наслаждается жизнью.

Тем временем, пока детит растут, Тарабарова уже вернула в свою жизнь каблуки и снова начала вдохновлять своих фолловеров модными образами. На этот раз певица показала, как носить и с чем сочетать актуальную в холодный сезон жилетку. Тарабарова предпочитает сочетать в луке одинаковый оттенков - кофейно-бежевый костюм со слегка расклешенными рукавами и штанинами она дополнила жилеткой того же цвета.

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Напомним, что раньше Светлана Тарабарова умилила поклонников фото крошки-сына. Мальчуган весь испачкался ужином - и весело смеется в камеру, ведь теперь его маме тоже будет чем заняться, отмывать его! К счастью, Светлана воспринимает все с юмором - и над таким поведения маленького Ивана просто пошутила, мол, зачем макияж на Хэллоуин?