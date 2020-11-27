Затишно і яскраво: Світлана Тарабарова показала, як модно носити жилетку в цьому сезоні

Світлана Тарабарова у вересні вдруге стала мамою – на світ з'явилася її крихта-дочка. Зараз співачка потихеньку "приходить до тями", ділиться з фоловерами знімками малечі і насолоджується життям.

Тим часом, поки детит ростуть, Тарабарова вже повернула в своє життя підбори і знову почав надихати своїх фоловерів модними образами. Цього разу співачка показала, як носити і з чим поєднувати актуальну в холодний сезон жилетку. Тарабарова віддає перевагу поєднанню в луці однаковий відтінків - кавово-бежевий костюм зі злегка розкльошеними рукавами і штанинами вона доповнила жилеткою того ж кольору.

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Нагадаємо, що раніше Світлана Тарабарова порадувала шанувальників фото крихітки-сина. Хлопчина весь забруднився вечерею - і весело сміється в камеру, адже тепер його мамі теж буде чим зайнятися, відмивати його! На щастя, Світлана сприймає все з гумором - і над такою поведінкою маленького Івана просто пожартувала, мовляв, навіщо макіяж на Хеллоуїн?