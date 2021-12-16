Вере Брежневой стало плохо во время парения в воздухе на тросах

Вера Брежнева в клипе "Тихо" (фото: detali.agency)

К слову, в период 25-часовой съемки видео Брежневой довелось пройти сверхсложные испытания.

Ближе к концу смены случился момент, который и вовсе заставил переживать всю режиссерскую группу: певице стало плохо во время парения в воздухе на специальных тросах.

Вера Брежнева в клипе "Тихо" (фото: detali.agency)

"Это был примерно 20 час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и, все-таки, снять идеально, как мы планировали", - поделилась Брежнева.

Вера Брежнева в клипе "Тихо" (фото: detali.agency)

Артистка добавила, что ее новый клип - это аллегория космического одиночества.

"Сложно осознать насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но, если в наших сердцах есть любовь - мы не одни", - отметила она.