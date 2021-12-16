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Вірі Брежнєвій стало погано під час ширяння в повітрі на тросах

Автор: Юлія Бойко

Віра Брежнєва показала довгоочікуване відео на свою пісню "Тихо". У кліпі можна побачити неземні декорації, левітацію у відкритому космосі і чуттєвий образ зірки.

У відео героїня Віри прилітає на космічному кораблі на незвідану планету, де залишається в повній самоті: наодинці зі своїми думками і чарами навколо.

Віра Брежнєва в кліпі "Тихо" (фото: detali.agency)

До слова, в період 25-годинної зйомки відео Брежнєвої довелося пройти надскладні випробування.

Ближче до кінця зміни трапився момент, який і зовсім змусив переживати всю режисерську групу: співачці стало погано під час ширяння в повітрі на спеціальних тросах.

Віра Брежнєва в кліпі "Тихо" (фото: detali.agency)

"Це була приблизно 20 година знімального процесу, дубль за дублем ми домагалися ефекту левітації у відкритому просторі, коли я відчула, що земля йде з під ніг, але вже в загальноприйнятому значенні цих слів. Спасибі команді, яка відразу зреагувала, і дала мені якийсь час, щоб відійти, а потім повернутися в кадр і все таки зняти ідеально, як ми планували",- поділилася Брежнєва.

Віра Брежнєва в кліпі "Тихо" (фото: detali.agency)

Артистка додала, що її новий кліп - це алегорія космічної самотності.

"Складно усвідомити наскільки ми маленька піщинка в розмірах величезного всесвіту. Але, якщо в наших серцях є любов - ми не одні", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва подражнила пікантним відео топлес в душі.

Також співачка розкрила секрети здоров'я і квітучого зовнішнього вигляду.

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Віра Брежнєва