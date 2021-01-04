Входим в режим после Нового года правильно: три ценных совета от Илоны Гвоздевой

Принято считать, что отпуск или длинные выходные заряжают нас силами и энергией. Но на самом деле человек больше расслабляется, а из-за этого восстановить сон и продуктивность не так уж и легко.

Победительница "Танцы со звездами 2018" уверена: чтобы войти в привычный ритм после Нового года было максимально комфортно, нужно не так уж и много. Звезда дала читателям Lite несколько дельных советов.



Илона знает, как вернуться в строй (фото: пресс-служба Илоны Гвоздевой)

Во-первых, чтобы не было так тяжело обратно втягиваться в рабочий процесс, нужно не уходить в "Новый год" с головой. Во-вторых, если честно, у меня никогда не было такого Нового года, после которого я должна была приходить в себя. Я не пью алкоголь в таких количествах, чтобы после него было состояния похмелья. Но друзья рассказывают, что на утро от похмелья спасает рассол из помидоров, - с улыбкой поделилась Илона Гвоздева.



Илона знает все секреты бодрости (фото: пресс-служба Илоны Гвоздевой)

Также звезда советует не пренебрегать процессом восстановление режима сна. Ведь после праздников крайне сложно снова возвращаться в многозадачность. А сон - это залог вашей продуктивности.

По режиму сна могу посоветовать сделать следующим образом: за два-три дня до выхода на работу пора начинать вставать раньше. Даже если лечь в нужное время не выходит: ранние подъемы помогут утомить ваш организм, и он сам захочет ложиться раньше. Главное - не засыпать посреди дня. А то соблазн велик: праздники же еще не закончились, - рассказала Илона Гвоздева.

Ранее Илона назвала свой топ праздничных фильмов.