Влад Яма прокомментировал скандальный эфир "Танцев со звездами": страсти не утихают

Влад Яма высказался про пятый эфир "Танцев со звездами" от 27 сентября, который покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Вылет сильной пары осудили в сети, но Яма говорит, что "зрители сами сделали свой выбор".

И хотя Яма поставил паре за энергичный джайв невысокую оценку - всего 7 баллов из 10, он считает, что Арам и Тоня были достойны продолжить свой путь на проекте. Об этом Влад написал на своей странице в Instagram.

"На этот раз лидеры изменились, но чувствую, что не в последний раз. Считаю ли я, что Арам и Тоня были достойными продолжить свой путь - так. Но зрители сделали свой выбор. Страсти не утихают..." - подвел итоги пятого эфира Влад Яма.

Напомним, что в следующем, шестом эфире выступление продолжат 10 пар:

Юлия Санина и Дима Жук,

Сергей Мельник и Аделина Дели,

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Ольга Фреймут и Илья Падзина,

Сергей Танчинець и Яна Цибульская,

Тарас Цимбалюк и Яна Заец,

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

Позитив и Юлия Сахневич,

Олег Винник и Елена Шоптенко.

У последних диагностировали коронавирус, поэтому в пятом эфире они не участвовали.

Турнирная таблица пятого эфира "Танцев со звездами" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Отметим, что пятый эфир "Танцев со звездами" выдался довольно скандальным.

Вылет Арама Арзуманяна и Тони Руденко раскритиковали в сети, ведь пара не была самой слабой, и Арам очень продвинулся и достиг успехов в танцевальном мастерстве.

Дарью Петрожицкую раскритиковали за неудачный стриптиз, назвав его конвульсиями. А Екатерина Кухар так распекала Петрожицкую, что приписала Николь Кидман участие в фильме "Девять с половиной недель".

Кроме того, Кухар снова повздорила с Фреймут, последняя посоветовала несдержанной судье "отрезать язычок".