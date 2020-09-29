Влад Яма прокоментував скандальний ефір "Танців з зірками": пристрасті не вщухають

Влад Яма висловився про п'ятий ефір "Танців з зірками" від 27 вересня, який залишили Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Виліт сильної пари засудили в мережі, але Яма каже, що "глядачі самі зробили свій вибір".

І хоча Яма поставив парі за енергійний джайв невисоку оцінку - всього 7 балів з 10, він вважає, що Арам і Тоня були гідні продовжити свій шлях на проекті. Про це Влад написав на своїй сторінці в Instagram.

"На цей раз лідери змінилися, але відчуваю, що не востаннє. Чи вважаю я, що Арам і Тоня були гідними продовжити свій шлях - так. Але глядачі зробили свій вибір. Пристрасті не вщухають..." - підбив підсумки п'ятого ефіру Влад Яма.

Нагадаємо, що в наступному, шостому ефірі виступ продовжать 10 пар:

Юлія Саніна і Діма Жук,

Сергій Мельник і Аделіна Делі,

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Ольга Фреймут та Ілля Падзина,

Сергій Танчинець і Яна Цибульська,

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць,

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,

Позитив і Юлія Сахневич,

Олег Винник та Олена Шоптенко.

В останніх діагностували коронавірус, тому в п'ятому ефірі вони не брали участь.

Турнірна таблиця п'ятого ефіру "Танців з зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Зазначимо, що п'ятий ефір "Танців з зірками" видався досить скандальним.

Виліт Арама Арзуманяна і Тоні Руденко розкритикували в мережі, адже пара не була найслабшою, і Арам дуже просунувся і досяг успіхів у танцювальній майстерності.

Дарину Петрожицьку розкритикували за невдалий стриптиз, назвавши його конвульсіями. А Катерина Кухар так розпікала Петрожицьку, що приписала Ніколь Кідман участь у фільмі "Дев'ять з половиною тижнів".

Крім того, Кухар знову посварилася з Фреймут, остання порадила нестриманій судді "відрізати язичок".