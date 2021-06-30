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"Вместо телохранителя?" Дочь Поляковой с автоматом в руках спровоцировала сеть

Автор: Styler

Оля Полякова любит подогревать интерес сетевой аудитории своим горячим контентом. Так, недавно она запостила в фотоблоге серию снимков в бикини и сразу предупредила желающих раскритиковать ее за откровенность – им не рады на страничке звезды. Теперь же артистка решила устроить звездную вечеринку в загородном доме и сделать необычное фото своей старшей дочери Маши с … автоматом в руках.

Соответствующий кадр появился на странице Королевы ночи в Instagram.

На фото 16-летняя Маша в полосатом топе и желтой длинной юбке сидит в кресле- коконе на лужайке возле дома с автоматом в руках. Девушка пристально смотрит в объектив фотографа из-под опущенных вниз очков. В волосах у нее цветок.

"Хозяйка артеля", - подписала фото дочери Оля. Также в сторис можно увидеть и видео с Машей в главной роли. "Кто это у нас дерзкий, как пуля резкий?" - комментирует Полякова за кадром.

Маша позировала на вечеринке с автоматом в руках (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фолловеры певицы по-разному отреагировали на весьма провокационное фото: одним понравился снимок, и они отметили красоту подросшей Маши, другие же раскритиковали звезду за то, что она позволила взять дочери в руки оружие и посчитали постановочный кадр неуместным.

  • Удивили. Не в приятную сторону
  • Автомат лишний на фото
  • Вульгарно и дешево
  • Как смешно и нелепо это смотрится
  • Вместо автомата полевые цветы лучше бы смотрелись в 16 лет. Красотка
  • Девочка красива, безусловно, но автомат совсем ей ни к чему
  • Девочка очень красивая. Но оружие лишнее
  • Вместо телохранителя за мамой присматривает?
  • Разве женскую красоту нужно подчеркивать автоматом?

К слову, вечеринка Оли была приурочена к дню рождения ее мужа – бизнесмена Вадима Полякова. Гости прибывали к загородному дому звезды по воде, ведь у Оли есть собственный причал для яхт и катеров. Так, поздравить супруга артистки приехали Соня Плакидюк, Даша Астафева, режиссер Елена Винярская и другие.

Звездные гости вечеринки мужа Поляковой прибывали по воде (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также среди гостей была замечена Катя Осадчая я ярко-розовом платье. Именник лично привез ведущую на мероприятие и встал за штурвал. Теледива с юмором прокомментировала: "Только Оля может напрячь именинника ехать за мной".

"Он сам, он хотел окунуться светскую жизнь. Боже, какая ты красивая и яркая, моя девочка!" - обратилась Оля к Кате.

Напомним, что ранее Полякова показала жаркие танцы в купальнике.

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Оля ПоляковаМаша Полякова