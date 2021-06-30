"Замість охоронця?"Дочка Полякової з автоматом в руках спровокувала мережу

На фото 16-річна Маша в смугастому топі і жовтій довгій спідниці сидить в кріслі-коконі на галявині біля будинку з автоматом в руках. Дівчина пильно дивиться в об'єктив фотографа з-під опущених вниз окулярів. У волоссі у неї квітка.

"Господиня артелю", - підписала фото дочки Оля. Також в сторіс можна побачити і відео з Машею в головній ролі. "Хто це у нас зухвалий, як куля різкий?"- коментує Полякова за кадром.

Маша позувала на вечірці з автоматом в руках (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фолловери співачки по-різному відреагували на вельми провокаційне фото: одним сподобався знімок, і вони зазначили красу Маші, інші ж розкритикували зірку за те, що вона дозволила взяти дочці в руки зброю і порахували постановочний кадр недоречним.

Здивували. Не в приємну сторону

Автомат зайвий на фото

Вульгарно і дешево

Як смішно і безглуздо це виглядає

Замість автомата польові квіти краще б виглядали в 16 років. Красуня

Дівчинка красива, безумовно, але автомат зовсім їй ні до чого

Дівчинка дуже красива. Але зброя зайва

Замість охоронця за мамою пильнує?

Хіба жіночу красу потрібно підкреслювати автоматом?

До слова, вечірка Олі була приурочена до дня народження її чоловіка - бізнесмена Вадима Полякова. Гості прибували до заміського будинку зірки по воді, адже у Олі є власний причал для яхт і катерів. Так, привітати чоловіка артистки приїхали Соня Плакидюк, Даша Астафєва, режисер Олена Вінярська та інші.

Зіркові гості вечірки чоловіка Полякової прибували по воді (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також серед гостей була помічена Катя Осадча я яскраво-рожевій сукні. Іменник особисто привіз ведучу на захід і встав за штурвал. Теледіва з гумором прокоментувала:"Тільки Оля може напружити іменинника їхати за мною".

"Він сам, він хотів зануритися світське життя. Боже, яка ти красива і яскрава, моя дівчинко!"- звернулася Оля до Каті.