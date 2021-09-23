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Очаровательная девочка: Сальма Хайек показала редкое фото с единственной дочерью

Автор: RBC.UA

Сальма Хайек редко показывает фото со своей единственной дочерью Валентиной Паломой. Но в честь ее 14-летия, которое девушка отметила 21 сентября, сделала исключение.

55-летняя актриса сделала пост в честь праздника, на котором показала общий снимок с 14-летней дочкой.

На нем Сальма и Валентина позируют на фоне закатного неба, прислонившись друг к другу лбами и глядя в глаза с нежностью. Мама и дочь сделали одинаковые прически, собрав пышные волосы в низкий хвост. Потому они выглядят еще более похожими и невероятно красивыми. Трогательный кадр сопроводила не менее трогательная подпись.

Сальма Хайек с дочкой (фото: instagram.com/salmahayek)

"Моя дорогая девочка, ты для меня все. Благословен день, когда ты вошла в мою жизнь, чтобы сиять своим лучезарным светом. С днем рождения, Валентина!!!!! Спасибо за то, что ты - ТЫ", - не смогла сдержать чувств Сальма.

Поклонники выразили мысль, что Валентина необычайно красивая, умная и классная. Впрочем, как и ее мама. Всего под постом собралось более 2000 восхищенных комментариев.

Сальма Хайек с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, единственную дочь Хайек родила от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино в 2007 году.

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Сальма ХайекШоу-бизнес