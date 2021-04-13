И все-таки разрыв? Дженнифер Лопес дала понять, что не простила Алекса Родригеса

В прошлые выходные Дженнифер Лопес поделилась со своими фолловерами новой порцией снимков из Доминиканы. 51-летняя певица выглядит, как всегда, сногсшибательно. Она примерила образ в спортивном стиле. Белоснежный кроп-топ звезда выгодно сочетала с бежевыми спортивными брюками и кедами, дополнив все многочисленными золотыми украшениями.

Дженнифер Лопес пока что не простила бойфренда (фото: instagram.com/jlo)

Но вот главный аксессуар, который обычно блистает на безымянном пальце ее левой руки - обручальное кольцо от Алекса Родригеса, певица больше не носит. Этот факт очень расстроил фанатов, которые надеялись, что пара все-таки сумела наладить отношения после конфликта.

О том, что у Дженнифер и Алекса не все в порядке, говорит и тот факт, что певица перестала постить бойфренда на своей странице. Даже общее сотрудничество не заставило знаменитость опубликовать снимок с Алексом. И последнее доказательство непростого периода - заметно более грустное выражение лица, которое певица не может скрыть за глянцевыми съемками.