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І все-таки розрив? Дженніфер Лопес дала зрозуміти, що не пробачила Алекса Родрігеса

Автор: Lite

Відносини Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса, які вони рятують всіма силами, схоже, так і не налагодилися. І хоча знаменитості не розголошують інформацію про їх статус, факти говорять самі за себе.

На недавніх фото в своєму Instagram-блозі зірка сцени виклала кілька нових фото. І знову без обручки.

У минулі вихідні Дженніфер Лопес поділилася зі своїми фоловерами новою порцією знімків з Домінікани. 51-річна співачка виглядає, як завжди, надзвичайно. Вона приміряла образ в спортивному стилі. Білосніжний кроп-топ зірка вигідно поєднала з бежевими спортивними штанами і кедами, доповнивши все численними золотими прикрасами.

Дженніфер Лопес поки що не пробачила бойфренда (фото: instagram.com/jlo)

Але ось головний аксесуар, який зазвичай блищить на безіменному пальці її лівої руки - обручку від Алекса Родрігеса, співачка більше не носить. Цей факт дуже засмутив фанів, які сподівалися, що пара все-таки зуміла налагодити відносини після конфлікту.

Про те, що у Дженніфер і Алекса не все в порядку, говорить і той факт, що співачка перестала постити бойфренда на своїй сторінці. Навіть спільна співпраця не змусила знаменитість опублікувати знімок з Алексом. І останній доказ непростого періоду - помітно більше сумний вираз обличчя, який співачка не може приховати за глянцевими зйомками.

Нагадаємо, в той же час Джінніфер продовжує розбурхувати фанатів своєю бездоганною фігурою в купальнику.

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Новини України певецсвадьбаДженніфер Лопес
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