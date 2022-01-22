Выбрали место для свадьбы? Меган Фокс и Machine Gun Kelly наслаждаются романтикой на озере Комо

Меган Фокс и ее избранник, американский рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) обручены и счастливы. Актриса сказала своему возлюбленному заветное "да" в ответ на его эффектное предложение руки и сердца.

Рэпер подарил второй половинке символическое кастомизированное кольцо, дизайн которого придумал сам совместно с ювелиром Стивеном Вебстером: два камня – изумруд (камень Меган по гороскопу) и бриллиант (камень Колсона) – держатся на магнитах-шипах. Украшение получилось оригинальным, да еще и наполненным для пары особым смыслом.