Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо

Меган Фокс і її обранець, американський репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) заручені і щасливі. Актриса сказала своєму коханому заповітне "так" у відповідь на його ефектну пропозицію руки і серця.
Репер подарував другій половинці символічну кастомізовану каблучку, дизайн якої придумав сам спільно з ювеліром Стівеном Вебстером: два камені – смарагд (камінь Меган за гороскопом) і діамант (камінь Колсона) – тримаються на магнітах-шипах. Прикраса вийшла оригінальною, та ще й наповненою для пари особливим змістом.
Фокс і Бейкер не приховують своїх почуттів і намагаються більше часу проводити разом. Так, Меган і Колсон вирушили на зимові канікули в Італію - на озеро Комо. На фото в профілі актриси в Instagram закохані виглядають щасливими і романтичними.
У затишному містечку біля підніжжя Альп парочка проводить безтурботний час, прогулюючись по колоритних вуличках, катаючись на яхті і насолоджуючись красою мальовничих пейзажів.
Меган і Колсон чудово проводять час в Італії (фото: instagram.com/meganfox)
На знімках Меган позує в трендовому аутфіті -довгій еко-шубі з принтом анімалье і хутрянй панамі в тон - вже другий сезон поспіль цей звичний головний убір, відшитий з теплого штучного матеріалу, служить прекрасною альтернативою шапкам, що набридли. Його встигли облюбувати Кендалл Дженнер, Емілі Ратаковскі, Джіджі Хадід, бразильська супермодель Жизель Олівейра та інші.
Меган Фокс з нареченим насолоджуються романтикою на озері Комо (фото: instagram.com/meganfox)
Колсон також віддав перевагу верхньому одягу зі штучного хутра - молочному бомберу. Він доповнив свій стрітстайл-лук брюками з великими монохромними принтами і масивними чоботами.
До речі, озеро Комо - традиційне місце для весільних церемоній. Цілком ймовірно, що парочка вирушила до підніжжя Альп, щоб пошукати відповідне місце для майбутнього торжества.
Найімовірніше, Меган і Колсон прибули на Комо після відвідин Мілана, де пройшов показ осінньо-зимової колекції Dolce & Gabbana. Шоу відкрив виступ Machine Gun Kelly, а потім репер вийшов на подіум в якості моделі. Його наречена підтримувала коханого і була поруч у відповідальний момент.