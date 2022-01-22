Вибрали місце для весілля? Меган Фокс і Machine Gun Kelly насолоджуються романтикою на озері Комо

Меган Фокс і її обранець, американський репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) заручені і щасливі. Актриса сказала своєму коханому заповітне "так" у відповідь на його ефектну пропозицію руки і серця.

Репер подарував другій половинці символічну кастомізовану каблучку, дизайн якої придумав сам спільно з ювеліром Стівеном Вебстером: два камені – смарагд (камінь Меган за гороскопом) і діамант (камінь Колсона) – тримаються на магнітах-шипах. Прикраса вийшла оригінальною, та ще й наповненою для пари особливим змістом.