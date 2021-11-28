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Юлия Санина показала мужа и подросшего сына на отдыхе в ОАЭ: "красавчик растет"

Автор: Марина Настевич

Украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась яркими фото, сделанные на отдыхе в ОАЭ. В роскошном пятизвездночном отеле в Абу-Даби сейчас находятся многие украинские звезды - к примеру, Ксения Мишина и Катя Осадчая.

В своем Instagram артистка опубликовала атмосферные семейные кадры с мужем Валом Бебко и сыночком Даниилом.

К слову, отправиться на берег Персидского залива звездная семья решила, чтобы отметить день рождения сына, которому 21 ноября исполнилось 6 лет.

Они побывали в величественной Мечети шейха Зайда - одной из шести самых больших мечетей в мире. Для прогулки Юлия выбрала укороченную красную кофту с длинным рукавом и джинсовые шорты, восхищая тонкой талией и стройными длинными ножками.

На террритории мечети она набросила сверху розовую накидку, чтобы соблюсти приличия. Также семейство побывало в музее.

Юлия Санина похвасталась роскошным отдыхом с семьей в Абу-Даби (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Время приключений", - подписала яркие снимки Санина.

Пользователи сети отметили, что малыш Даня заметно вырос и растет настоящим красавчиком, а также восхитились внешним видом певицы, которая выглядит, будто 18-летняя девушка.

  • Боже, Юля Вы как куколка. Очень приятно на Вас смотреть
  • Классные!
  • Гарненькі
  • Данечка такой милый!
  • На третьем фото вы выглядите как 18 летняя девушка!
  • Ты красотка
  • Відксерокопіювали Вала, може сміливо назвати його "mini Me"
  • Сынок красавчик растет
  • Такие молодые душой и телом
  • Сынок-красавчик
  • Малыш - прелесть
  • Будто там всегда и жили
  • Тебе 16, Юль?
  • Чудові фото
  • Счастливые и отдохнувшие

Напомним, ранее Юлия Санина покорила яркими фото с семейного отдыха в "райском местечке".

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The HARDKISSЮлия Санина