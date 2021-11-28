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Юлія Саніна показала чоловіка і сина на відпочинку в ОАЕ: "красунчик росте"

Автор: Марина Настевич

Українська співачка, фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася яскравими фото, зроблені на відпочинку в ОАЕ. У розкішному п'ятизірковому готелі в Абу-Дабі зараз знаходяться багато українських зірок - наприклад, Ксенія Мішина і Катя Осадча.

У своєму Instagram артистка опублікувала атмосферні сімейні кадри з чоловіком Валом Бебко і синочком Данилом.

До слова, відправитися на берег Перської затоки зоряна сім'я вирішила, щоб відзначити день народження сина, якому 21 листопада виповнилося 6 років.

Вони побували у величній мечеті шейха Зайда - одній з шести найбільших мечетей у світі. Для прогулянки Юлія вибрала укорочену червону кофту з довгим рукавом і джинсові шорти, захоплюючи тонкою талією і стрункими довгими ніжками.

На террриторії мечеті вона накинула зверху рожеву накидку, щоб дотримати пристойності. Також сімейство побувало в музеї.

Юлія Саніна похвалилася розкішним відпочинком з сім'єю в Абу-Дабі (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Час пригод", - підписала яскраві знімки Саніна.

Користувачі мережі відзначили, що малюк Даня підріс і росте справжнім красенем, а також захопилися зовнішнім виглядом співачки, яка виглядає, ніби 18-річна дівчина.

  • Боже, Юля ви як лялечка. Дуже приємно на Вас дивитися
  • Класні!
  • Гарненькі
  • Данечка такий милий!
  • На третьому фото ви виглядаєте як 18-річна дівчина!
  • Ти красуня
  • Відксерокопіювали Вала, може сміливо назвати його "mini Me"
  • Синок красень росте
  • Такі молоді душею і тілом
  • Синок-красень
  • Малюк - принадність
  • Ніби там завжди і жили
  • Тобі 16, Юль?
  • Чудові фото
  • Щасливі і відпочилі

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна підкорила яскравими фото з сімейного відпочинку у "райському містечку".

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The HARDKISSЮлия Санина