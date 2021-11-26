Юлия Санина покорила яркими фото с семейного отдыха в "райском местечке"

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина вместе с мужем Валом Бебко и 6-летним сыном Даниилом улетела на отдых на берег Персидского залива - звездное семейство релаксирует в роскошном отеле на острове Саадият возле Абу-Даби, ОАЭ.

К слову, в том же отеле сейчас находятся и несколько других украинских селебрити - Катя Осадчая, Слава Каминская и Ксения Мишина.