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Юлія Саніна підкорила яскравими фото з сімейного відпочинку в "райському містечку"

Автор: Марина Настевич

Фронтвумен групи THE HARDKISS Юлія Саніна разом з чоловіком Валом Бебко і 6-річним сином Данилом полетіла на відпочинок на берег Перської затоки - зоряне сімейство релаксує в розкішному готелі на острові Саадіят біля Абу-Дабі, ОАЕ.

До слова, в тому ж готелі зараз знаходяться і кілька інших українських селебріті - Катя Осадча, Слава Камінська і Ксенія Мішина.

Барвистими сімейними знімками артистка поділилася у своєму Instagram.

Юлія показала щасливі і розслаблені фото з улюбленими чоловіками з території готелю і пляжу. Вони граються, купаються в бірюзовій воді і насолоджуються смачною їжею.

На одному з кадрів Саніна відображена в блакитних хвилях в помаранчевому купальнику, позуючи спиною до камери.

Юлія Саніна з чоловіком і сином відпочивають в ОАЕ (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Це дійсно райське містечко. Як же я щаслива, що ми маємо можливість насолоджуватися цією красою. Всесвіт, вдячна тобі", - написала виконавиця.

У коментарях шанувальники відзначили, що син зірки помітно виріс, і побажали їм гарного відпочинку.

  • Які ви яскраві, гарного відпочинку!
  • Щось усі українські селебріті проводять там свою відпустку
  • Які ж ви милі!
  • Я теж щаслива, що маю можливість насолоджуватися цими фото. Спасибі, все дуже цікаво і весело
  • Так красиво
  • Такі красиві! приємного відпочинку!
  • Які круті фотки! Гарного відпочинки! А цей погляд мами, яка дивиться, чи дитина їсть свій сніданок, до болю знайомий
  • Які фото! Райський відпочинок
  • Такі теплі фото
  • Красиві і щасливі
  • Ви найпрекрасніші!
  • Який вже дорослий синочок!

Раніше Юлія Саніна захопила стрункою фігурою у купальнику на відпочинку в Греції.

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The HARDKISSЮлия Санина