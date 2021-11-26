Юлія Саніна підкорила яскравими фото з сімейного відпочинку в "райському містечку"

Фронтвумен групи THE HARDKISS Юлія Саніна разом з чоловіком Валом Бебко і 6-річним сином Данилом полетіла на відпочинок на берег Перської затоки - зоряне сімейство релаксує в розкішному готелі на острові Саадіят біля Абу-Дабі, ОАЕ.

До слова, в тому ж готелі зараз знаходяться і кілька інших українських селебріті - Катя Осадча, Слава Камінська і Ксенія Мішина.