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"Зачем их нацепили?" Гросу радикально сменила имидж на глазах у изумленных фанов

Автор: Lite

Алина Гросу за короткое время несколько раз кардинально меняла образ, совершая эксперементы с внешностью. Она появлялась в амплуа жгучей брюнетки-француженки с короткой стрижкой, а потом резко предстала с множеством игривых афрокосичек и даже снялась в таком виде в новом клипе. Теперь же перед светлым праздником Пасхи Алина решила снова шокировать фанов очередной сменой имиджа.

Так, в Instagram она наглядно показала, как рассталась с афрокосичками и с какой прической сейчас ходит.

Алина самостоятельно расплела косы и продемонстрировала, в каком состоянии находится ее волосы. А затем предстала со слегка вьющимся аккуратно уложенным удлиненным каре и копной белукорых локонов.

"Привет. С наступающим всех, друзья. Я к праздникам снова решила изменить образ, а в конце видео результат. И все-таки, как вы считаете мне лучше? Косы или…?" – поинтересовалась у фанов певица.

Поклонники артистки единогласно решили, что со своими волосами ей гораздо лучше и искупали звезду в комплиментах.

  • Это совершенно два разных образа. 1) с косичками: девочка-подросток; 2)прямые волосы - нежная девушка. Мне больше нравится, когда Вы с прямыми волосами
  • Я вообще не знаю зачем Вы их нацепили. Как по мне, с косичками кошмар был, конечно, без лучше
  • Класно без косичек
  • Красоту ничем не испортить. Но или нежнее
  • Шикарная
  • Всем нравится свои волосы, нежно и красиво
  • Классно без косичек
  • Непревзойденная
  • Красотка
  • Лучше с прямыми

Напомним, что ранее Алина Гросу ошарашила пикантным фактом из творческой биографии.

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