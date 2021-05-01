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"Навіщо їх начепили?"Гросу радикально змінила імідж на очах у здивованих фанів

Автор: Lite

Аліна Гросу за короткий час кілька разів кардинально змінювала образ, здійснюючи експерименти із зовнішністю. Вона з'являлася в амплуа пекучої брюнетки-француженки з короткою стрижкою, а потім різко постала з безліччю грайливих афрокысок і навіть знялася в такому вигляді в новому кліпі. Тепер же перед світлим святом Великодня Аліна вирішила знову шокувати фанів черговою зміною іміджу.

Так, в Instagram вона наочно показала, як розлучилася з афрокосичками і з якою зачіскою зараз ходить.

Аліна самостійно розплела коси і продемонструвала, в якому стані знаходиться її волосся. А потім постала зі злегка кучерявим акуратно покладеним подовженим каре і копицею білукорих локонів.

"Привіт. З наступаючим всіх, друзі. Я до свят знову вирішила змінити образ, а в кінці відео результат. І все-таки, як ви вважаєте мені краще? Коси або...?"- поцікавилася у фанів співачка.

Шанувальники артистки одноголосно вирішили, що зі своїм волоссям їй набагато краще і засипали зірку компліментами.

  • Це абсолютно два різних образи. 1) з кісками: дівчинка-підліток; 2) пряме волосся - ніжна дівчина. Мені більше подобається, коли ви з прямим волоссям
  • Я взагалі не знаю навіщо ви їх начепили. Як на мене, з косичками кошмар був, звичайно, без краще
  • Класно без кісок
  • Красу нічим не зіпсувати. Але або ніжніше
  • Шикарна
  • Всім подобається своє волосся, ніжно і красиво
  • Класно без кісок
  • Неперевершена
  • Красуня
  • Краще з прямими

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу ошелешила пікантним фактом з творчої біографії.

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