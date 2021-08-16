На зависть всем: 46-летняя Ева Лонгоря демонстрирует спортивную фигуру в купальнике

Ева Лонгория показала фото из спортзала, где она позирует в клетчатом костюме для тренировок. Топ на широких бретелях и облегающие брюки хорошо подчеркнули мускулистое тело звезды "Отчаянных домохозяек". Дополнили наряд голубые кроссовки, а также синяя бейсболка с рисунком в виде волн. Волосы она убрала в хвост и не стала заморачиваться с макияжем. Впрочем, даже без него актриса выглядела просто роскошно. Что отметили ее многочисленные фанаты в комментариях. В руках Ева держит внушительного вида гантели. По всей видимости, знаменитость относится к тому типу людей, что любит использовать дополнительные снаряды для большего рельефа.

Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Также на днях Лонгория показала и результат трудов, запостив фото в купальниках. Ностальгические снимки с сыном во время отдыха у океана она подписала коротко: "Мечтаю вернуться на пляж". Роскошное тело звезды и красота ее сына, как всегда, вызвали бурю эмоций фанатов. Некоторые, правда удивились, что мама отправила малыша на пляж без костюма с UV-фильтрами.