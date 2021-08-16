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На заздрість усім: 46-річна Єва Лонгоря демонструє спортивну фігуру в купальнику

Автор: RBC.UA

Єва Лонгоря вкотре довела, що розкішні природні дані необхідно доповнювати спортом. Результат точно приємно здивує!

Новий пост - про те, що будь-яку вільну хвилину зірка готова присвятити тренуванням.

Єва Лонгорія показала фото зі спортзалу, де вона позує в картатому костюмі для тренувань. Топ на широких бретелях і облягаючі штани добре підкреслили м'язисте тіло зірки "Відчайдушних домогосподарок". Доповнили вбрання блакитні кросівки, а також синя бейсболка з малюнком у вигляді хвиль. Волосся вона прибрала в хвіст і не стала морочитися з макіяжем. Втім, навіть без нього актриса виглядала просто розкішно. Що відзначили її численні фанати в коментарях. В руках Єва тримає значного виду гантелі. Як видно, знаменитість належить до того типу людей, що любить використовувати додаткові снаряди для більшого рельєфу.

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Також днями Лонгорія показала і результат праці, запостивши фото в купальниках. Ностальгічні знімки з сином під час відпочинку біля океану вона підписала коротко: "Мрію повернутися на пляж". Розкішне тіло зірки і краса її сина, як завжди, викликали бурю емоцій фанатів. Деякі, правда здивувалися, що мама відправила малюка на пляж без костюма з UV-фільтрами.

Також подруга Єви Лонгорії, британська ікона стилю Вікторія Бекхем, показала, яке плаття варто купити у відпустку.

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