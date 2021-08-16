На заздрість усім: 46-річна Єва Лонгоря демонструє спортивну фігуру в купальнику

Єва Лонгорія показала фото зі спортзалу, де вона позує в картатому костюмі для тренувань. Топ на широких бретелях і облягаючі штани добре підкреслили м'язисте тіло зірки "Відчайдушних домогосподарок". Доповнили вбрання блакитні кросівки, а також синя бейсболка з малюнком у вигляді хвиль. Волосся вона прибрала в хвіст і не стала морочитися з макіяжем. Втім, навіть без нього актриса виглядала просто розкішно. Що відзначили її численні фанати в коментарях. В руках Єва тримає значного виду гантелі. Як видно, знаменитість належить до того типу людей, що любить використовувати додаткові снаряди для більшого рельєфу.

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Також днями Лонгорія показала і результат праці, запостивши фото в купальниках. Ностальгічні знімки з сином під час відпочинку біля океану вона підписала коротко: "Мрію повернутися на пляж". Розкішне тіло зірки і краса її сина, як завжди, викликали бурю емоцій фанатів. Деякі, правда здивувалися, що мама відправила малюка на пляж без костюма з UV-фільтрами.