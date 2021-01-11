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Жена Остапчука похвасталась осиной талией и впервые откровенно рассказала о себе

Автор: Lite

Владимир Остапчук и его вторая жена Кристина открыты для общения с поклонниками, они активно ведут свои блоги в соцсетях и делятся последними новостями из жизни звездной семьи.

Жена Владимира, Кристина Остапчук (Горняк) решила рассказать на личной странице в Instagram о себе и написать не только биографические данные, но и поделиться сокровенными желаниями и стремлениями. Супруга шоумена не скрывает, что мечтает о детях, и сам ведущий неоднократно говорил, что хочет еще малышей – у Остапчука есть двое детей от предыдущего брака с переводчиком Еленой Войченко (дочь Эмилия и сын Эван-Александр).

К слову, стало известно, что он поменял жилье из-за экс-супруги. Шоумен надеялся, что дети время от времени будут проживать с ним и его новой избранницей, поэтому решился на просторную квартиру, но когда экс-паре не удалось договориться, вместе с Кристиной Владимир перебрался в квартиру поменьше.

Кристина Горняк - жизнерадостная и увлеченная девушка (фото: instagram.com/kristygor)

Но вернемся к избраннице ведущего. Кристине 34 года. Она характеризует себя, как "счастливую и задорную девушку, жену ( пока не маму двух ангелочков), нотариуса по профессии, артистку в душе и любящего жизнь человечека".

Кристина появилась на свет во Львове в 1986 году. "Родилась за 40 минут, что говорило уже тогда, о моем напоре по жизни! Потом детство и юность пролетели в городе Ужгород, где я училась в школе и первый курс Универа, а еще я была Мисс школа, Мисс Юрфак, Мисс Универ и тд. Ох, коронована так коронована! И кстати, да! Короной переболела уже тоже!" - с юмором подошла к серьезной теме жена Владимира.

Кристина мечтает стать момой двух деток (фото: instagram.com/kristygor)

Кроме этого, у Кристины имеется в запасе еще немало знаковых достижений - кандидат в мастера спорта по бальным танцам. "Хотя, судя по тому, какое я бревно сейчас на паркете, все осталось в далёком прошлом как приятные воспоминания!" - самокритично прокомментировала девушка.

Жена шоумена работает по профессии – у нее есть частная нотариальная контора. Кроме того, Кристина задействовала в нескольких собственных творческих проектах.

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Новости Украины Владимир ОстапчукКристина Горняк