Дружина Остапчука похвалилася осиною талією і вперше відверто розповіла про себе

Володимир Остапчук та його друга дружина Христина відкриті для спілкування з шанувальниками, вони активно ведуть свої блоги в соцмережах і діляться останніми новинами з життя зіркової сім'ї.

Дружина Володимира, Христина Остапчук (Горняк) вирішила розповісти на особистій сторінці в Instagram про себе і написати не тільки біографічні дані, але і поділитися потаємними бажаннями і прагненнями. Жінка шоумена не приховує, що мріє про дітей, і сам ведучий неодноразово говорив, що хоче ще малюків – у Остапчука є двоє дітей від попереднього шлюбу з перекладачем Оленою Войченко (дочка Емілія і син Еван-Олександр).

До речі, стало відомо, що він поміняв житло через екс-дружину. Шоумен сподівався, що діти час від часу будуть проживати з ним і його новою обраницею, тому зважився на просторну квартиру, але коли екс-парі не вдалося домовитися, разом з Христиною Володимир перебрався у квартиру поменше.

Христина Гірник - життєрадісна і захоплена дівчина (фото: instagram.com/kristygor)

Але повернемося до обраниці ведучого. Христині 34 роки. Вона характеризує себе, як "щасливу і завзяту дівчину, дружину ( поки не маму двох янголяток), нотаріуса за професією, артистку в душі та люблячу життя людину".

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Христина народилася на світ у Львові в 1986 році. "Народилася за 40 хвилин, що говорило вже тоді, про мій напір по життю! Потім дитинство і юність пройшли в місті Ужгород, де я вчилася в школі і перший курс Універу, а ще я була Міс школа, Міс Юрфак, Міс Універ і тд. Ох, коронована так коронована! І до речі, так! Короною перехворіла вже теж!" - з гумором підійшла до серйозної теми дружина Володимира.

Христина мріє стати момой двох діток (фото: instagram.com/kristygor)

Крім цього, у Крістіни є в запасі ще чимало знакових досягнень - кандидат в майстри спорту з бальних танців. "Хоча, судячи з того, яке я колода зараз на паркеті, все залишилося в далекому минулому як приємні спогади!" - самокритично прокоментувала дівчина.

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Дружина шоумена працює по професії – у неї є приватна нотаріальна контора. Крім того, Христина задіяла в декількох власних творчих проектах.