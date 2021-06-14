Жена Павлика срочно ложится в роддом: пара готовится к родам

Накануне Екатерина предусмотрительно собрала сумку со всем необходимым для пребывания в роддоме, и забросила ее в багажник авто. Будущая мама сообщила, что перед осмотром испытывает тревогу, но муж переживает не меньше, чем она.

Екатерина и Виктор активно готовятся к родам (instagram.com/repyahovakate)

Затем Екатерина показала фото с больничной кушетки и в подписи сообщила: "У меня подтекают воды. Сделали тест". Позже взволнованная жена артиста опубликовала кадры из авто и сообщила, что ее отправили домой и через час она должна вновь вернуться в роддом.

Екатерина сообщила, что у нее отходят воды (instagram.com/repyahovakate)

"Мы едем домой. Туда и обратно. И в роддом", - поделилась планами Екатерина.

Екатерина срочно ложится в родовое отделение (instagram.com/repyahovakate)