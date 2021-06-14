Дружина Павлика терміново лягає в пологовий будинок: пара готується до пологів

Напередодні Катерина завбачливо зібрала сумку з усім необхідним для перебування в пологовому будинку, і закинула її в багажник авто. Майбутня мама повідомила, що перед оглядом відчуває тривогу, але чоловік переживає не менше, ніж вона.

Катерина і Віктор активно готуються до пологів (instagram.com/repyahovakate)

Потім Катерина показала фото з лікарняної кушетки і в підписі повідомила: "У мене підтікають води. Зробили тест". Пізніше схвильована дружина артиста опублікувала кадри з авто і повідомила, що її відправили додому і через годину вона повинна знову повернутися в пологовий будинок.

Катерина повідомила, що у неї відходять води (instagram.com/repyahovakate)

"Ми їдемо додому. Туди і назад. І в пологовий будинок", - поділилася планами Катерина.

Катерина терміново лягає в родове відділення (instagram.com/repyahovakate)