Злата Огневич назвала главные признаки того, что вы идете в нужном направлении

Главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка", певица Злата Огневич часто делится с поклонниками полезными советами и своими инсайтами в разных сферах жизни. Так, артистка зарядила вдохновением и рассказала, как понять, что вы движетесь в нужном направлении по жизни.
Эффектным фото и своими советами звезда поделилась в Instagram.
На снимке Злата запечатлена сидящей на стуле и загадочно улыбающейся на камеру. На певице - джинсы и белая рубашка, волосы распущены, а на лице нежный нюдовый макияж.
Злата Огневич зарядила вдохновением и показала стильный лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Огневич поделилась жизненной мудростью и назвала 8 признаков того, что вы идете в нужном направлении.
Вам абсолютно безразлично мнение окружающих. Основной ориентир- внутренние ощущения,- как степень наивысшей свободы. Ну, и то, что вы не поддаётесь мнению со стороны, означает - вы не отдаёте под чужой контроль личную жизнь.
Мой любимый пункт: никаких компромиссов со своей совестью. Уж перед собой, пожалуйста, будьте честными, искренними.
Сложности - новые возможности! Да, хаос очень даже может посещать нашу жизнь, но этот хаос убирает всё наносное, слабое. А сила - остаётся!
Меняется окружение. Из когда-то токсичного оно превращается в удивительных, интересных людей! Да! Именно классные люди начинают притягиваться в твою новую, лёгкую жизнь. Ведь, по сути, все наши отношения подобны зеркалу. Стань счастливым, наполненным и увидишь таких же людей рядом!
События начинают легко приходить в нашу жизнь, появляется много энергии и ощущение полёта. Высший уровень - состояние лёгкой эйфории: "ВАУ. У меня ВСЁ получается! Фантастика!!!"
Все в вас настолько пребывает в состоянии баланса, что очень сложно нарушить равновесие и выйти из себя. Приходит внутренняя зрелость, которая нам помогает быть стрессоустойчивыми. Ну ведь чистая правда! К чему все эти волнения, когда истинная ценность именно в равновесии.
Щедрость. Духовная и материальная. Состояние, когда хочется отдавать и радовать других!
К вам приходит здоровье. Все знают, что любая болезнь связана с ментальным состоянием, и его улучшение напрямую влияет на физическое состояние.
"И главное. Путь - это процесс, а не конечный результат. Потому что в процессе всегда появляется новый путь", - подытожила певица.
Напомним, ранее Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в "Холостячке".