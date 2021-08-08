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Злата Огневич назвала главные признаки того, что вы идете в нужном направлении

Автор: Марина Настевич

Главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка", певица Злата Огневич часто делится с поклонниками полезными советами и своими инсайтами в разных сферах жизни. Так, артистка зарядила вдохновением и рассказала, как понять, что вы движетесь в нужном направлении по жизни.

Эффектным фото и своими советами звезда поделилась в Instagram.

На снимке Злата запечатлена сидящей на стуле и загадочно улыбающейся на камеру. На певице - джинсы и белая рубашка, волосы распущены, а на лице нежный нюдовый макияж.

Злата Огневич зарядила вдохновением и показала стильный лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огневич поделилась жизненной мудростью и назвала 8 признаков того, что вы идете в нужном направлении.

Вам абсолютно безразлично мнение окружающих. Основной ориентир- внутренние ощущения,- как степень наивысшей свободы. Ну, и то, что вы не поддаётесь мнению со стороны, означает - вы не отдаёте под чужой контроль личную жизнь.

Мой любимый пункт: никаких компромиссов со своей совестью. Уж перед собой, пожалуйста, будьте честными, искренними.

Сложности - новые возможности! Да, хаос очень даже может посещать нашу жизнь, но этот хаос убирает всё наносное, слабое. А сила - остаётся!

Меняется окружение. Из когда-то токсичного оно превращается в удивительных, интересных людей! Да! Именно классные люди начинают притягиваться в твою новую, лёгкую жизнь. Ведь, по сути, все наши отношения подобны зеркалу. Стань счастливым, наполненным и увидишь таких же людей рядом!

События начинают легко приходить в нашу жизнь, появляется много энергии и ощущение полёта. Высший уровень - состояние лёгкой эйфории: "ВАУ. У меня ВСЁ получается! Фантастика!!!"

Все в вас настолько пребывает в состоянии баланса, что очень сложно нарушить равновесие и выйти из себя. Приходит внутренняя зрелость, которая нам помогает быть стрессоустойчивыми. Ну ведь чистая правда! К чему все эти волнения, когда истинная ценность именно в равновесии.

Щедрость. Духовная и материальная. Состояние, когда хочется отдавать и радовать других!

К вам приходит здоровье. Все знают, что любая болезнь связана с ментальным состоянием, и его улучшение напрямую влияет на физическое состояние.

"И главное. Путь - это процесс, а не конечный результат. Потому что в процессе всегда появляется новый путь", - подытожила певица.

Напомним, ранее Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в "Холостячке".

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Злата ОгневичХолостячка