Злата Огневич назвала головні ознаки того, що ви йдете в потрібному напрямку

На знімку Злата зображена, коли сидить на стільці і загадково усміхається на камеру. На співачці - джинси і біла сорочка, волосся розпущене, а на обличчі ніжний нюдовий макіяж.

Злата Огневич зарядила натхненням і показала стильний лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огневич поділилася життєвою мудрістю і назвала 8 ознак того, що ви йдете в потрібному напрямку.



Вам абсолютно байдуже думка оточуючих. Основний орієнтир - внутрішні відчуття, - як ступінь найвищої свободи. Ну, і те, що ви не піддаєтеся думці з боку, означає - ви не віддаєте під чужий контроль особисте життя.



Мій улюблений пункт: ніяких компромісів зі своєю совістю. Вже перед собою, будь ласка, будьте чесними, щирими.



Складнощі - нові можливості! Так, хаос дуже навіть може відвідувати наше життя, але цей хаос прибирає все наносне, слабке. А сила - залишається!



Змінюється оточення. З колись токсичного воно перетворюється в дивовижних, цікавих людей! Так! Саме класні люди починають притягуватися в твоє нове, легке життя. Адже, по суті, всі наші відносини подібні дзеркалу. Стань щасливим, наповненим і побачиш таких же людей поруч!



Події починають легко приходити в наше життя, з'являється багато енергії і відчуття польоту. Вищий рівень - стан легкої ейфорії: "ВАУ. У мене все виходить! Фантастика!!!"



Все в вас настільки перебуває в стані балансу, що дуже складно порушити рівновагу і вийти з себе. Приходить внутрішня зрілість, яка нам допомагає бути стресостійкими. Ну адже чиста правда! До чого всі ці хвилювання, коли справжня цінність саме в рівновазі.



Щедрість. Духовная і матеріальна. Стан, коли хочеться віддавати і радувати інших!



До вас приходить здоров'я. Всі знають, що будь-яка хвороба пов'язана з ментальним станом, і його поліпшення безпосередньо впливає на фізичний стан.



"І головне. Шлях - це процес, а не кінцевий результат. Тому що в процесі завжди з'являється новий шлях", - підсумувала співачка.