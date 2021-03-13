Звездные соседи: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Осадчей с Горбуновым

Во дворе находится бассейн, зона для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение. По словам инсайдеров, Потап еще в 2017 году купил землю, на которых сейчас стоит двухэтажный особняк. К слову, именно там он сделал предложение любимой Насте, когда дом еще строился.

Внутри дома знаменитостей – светлые стены и мебель, просторные комнаты и много естественного свети живых цветов. На видеоролике можно увидеть гостиную, камин, спортивный зал, кухню, спальню и ванную комнату. Да и сама Каменских нередко показывает внутренне убранство дома и двор на фото и видео в сети.

Настя Каменских любит загорать у бассейна в своем элитном поместье под Киевом (фото: instagram.com/kamenskux)

Элитный дом супругов надежно охраняется. От посторонних людей его прячут 2 забора, патрули военизированной охраны, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде.

Дом Насти Каменских и Потапа под Киевом (фото: скриншот с видео)

Рыночная цена подобного объекта недвижимости составляет сейчас около миллиона долларов, говорится в сюжете программы.

Как выглядят дома Потапа с Настей Каменских и Кати Осадчей с Юрием Горбуновым

К слову, артисты живут по соседству со своими друзьями и кумовьями - телеведущими Катей Осадчей и Юрием Горбуновым.

Это звездное семейство сумело разместить на 13 сотках два здания: двухэтажный особняк и гостевой домик. Во дворе также есть горки и качели для их маленького сына Ивана.

Осадчая нередко устраивает фотосессии во дворе своего поместья и любит загорать на газоне.

Катя Осадчая позирует во дворе своего загородного дома (фото: instagram.com/kosadcha)

"Если вы желаете стать соседями знаменитостей, готовьте минимум 500 тысяч долларов. Именно столько сейчас стоят самые дешевые апартаменты в этом поселке", – говорится в сюжете "Викриття".