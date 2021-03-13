Зіркові сусіди: у мережі показали розкішні будинки Потапа з Настею і Осадчої з Горбуновим

У дворі знаходиться басейн, зона для відпочинку із садовими меблями і підсобне приміщення. За словами інсайдерів, Потап ще в 2017 році купив землю, на якій зараз стоїть двоповерховий особняк. До речі, саме там він зробив пропозицію коханій Насті, коли будинок ще будувався.

Всередині будинку знаменитостей – світлі стіни і меблі, просторі кімнати і багато природного світла та живих квітів. На відеоролику можна побачити вітальню, камін, спортивний зал, кухню, спальню і ванну кімнату. Та й сама Каменських нерідко показує внутрішнє оздоблення будинку і двір на фото і відео в мережі.

Настя Каменських любить засмагати біля басейну в своєму елітному маєтку під Києвом (фото: instagram.com/kamenskux)

Елітний будинок подружжя надійно охороняється. Від сторонніх людей його ховають 2 паркану, патрулі воєнізованої охорони, камери відеоспостереження і КПП на в'їзді.

Будинок Насті Каменських і Потапа під Києвом (фото: скріншот з відео)

Ринкова ціна подібного об'єкта нерухомості складає зараз близько мільйона доларів, йдеться в сюжеті програми.

Як виглядають будинки Потапа з Настею Каменських і Каті Осадчої з Юрієм Горбуновим

До речі, артисти живуть по сусідству зі своїми друзями і кумами - телеведучими Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим.

Це зоряне сімейство зуміло розмістити на 13 сотках два будинки: двоповерховий особняк і гостьовий будиночок. У дворі також є гірки та гойдалки для їх маленького сина Івана.

Осадча нерідко влаштовує фотосесії у дворі свого маєтку і любить засмагати на газоні.

Катя Осадча позує у дворі свого заміського будинку (фото: instagram.com/kosadcha)

"Якщо ви бажаєте стати сусідами знаменитостей, готуйте мінімум 500 тисяч доларів. Саме стільки зараз коштують найдешевші апартаменти в цьому селищі", – йдеться у сюжеті "Викриття".