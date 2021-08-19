Щоб не було паразитів: нутриціолог розповіла, як правильно мити зелень і ягоди перед їжею

Більшість з них - нешкідливі для здорових людей, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.

Але, якщо у вас ослаблена функція шлунково-кишкового тракту, особливо знижена кислотність шлункового соку, наприклад, якщо ви перебуваєте в стресі, то слід замочувати зелень з сіллю, содою або натуральним оцтом, щоб позбутися від яєць глистів.

Зелень потрібно правильно мити (фото: pexels.com)

Також, якщо продукт не органічного / натурального походження, оброблявся при вирощуванні пестицидами та гербіцидами, обробляємо продукти потрібно особливим чином.

Як правильна зелень

Результат здивує: нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість

1. Промиваємо в чистій воді.

2. Плоди зі щільною шкіркою промиваємо з содою (або зчищаємо шкірку).

3. Зелень і ягоди замочуємо в слабкому розчині натурального оцту, соди або солі на 10-15 хв (1 ст л соди / солі / оцту на 1 літр води).

Промивати потрібно чистою проточною водою чи замочувати (фото: instagram.com/naturomama.ru)⠀

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4. Ще один спосіб - використовувати озонатор. Озонатор зменшує кількість пестицидів, гербіцидів, антибіотиків, гормонів в продуктах, а також видаляє бактерії і яйця паразитів, але максимально зберігає вітаміни і мікроелементи в продукті.