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Щоб не було паразитів: нутриціолог розповіла, як правильно мити зелень і ягоди перед їжею

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Четвер 19 серпня 2021 19:01
Щоб не було паразитів: нутриціолог розповіла, як правильно мити зелень і ягоди перед їжею Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Будь-який, вирощений на землі продукт, потребує попередньої обробки.⠀

Земля - живий організм, в якому живуть мільйони різних бактерій, мікро- і макроорганізмів.

Більшість з них - нешкідливі для здорових людей, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.

Але, якщо у вас ослаблена функція шлунково-кишкового тракту, особливо знижена кислотність шлункового соку, наприклад, якщо ви перебуваєте в стресі, то слід замочувати зелень з сіллю, содою або натуральним оцтом, щоб позбутися від яєць глистів.

Щоб не було паразитів: нутриціолог розповіла, як правильно мити зелень і ягоди перед їжеюЗелень потрібно правильно мити (фото: pexels.com)

Також, якщо продукт не органічного / натурального походження, оброблявся при вирощуванні пестицидами та гербіцидами, обробляємо продукти потрібно особливим чином.

Як правильна зелень

Результат здивує: нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість

1. Промиваємо в чистій воді.

2. Плоди зі щільною шкіркою промиваємо з содою (або зчищаємо шкірку).

3. Зелень і ягоди замочуємо в слабкому розчині натурального оцту, соди або солі на 10-15 хв (1 ст л соди / солі / оцту на 1 літр води).

Щоб не було паразитів: нутриціолог розповіла, як правильно мити зелень і ягоди перед їжеюПромивати потрібно чистою проточною водою чи замочувати (фото: instagram.com/naturomama.ru)⠀

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4. Ще один спосіб - використовувати озонатор. Озонатор зменшує кількість пестицидів, гербіцидів, антибіотиків, гормонів в продуктах, а також видаляє бактерії і яйця паразитів, але максимально зберігає вітаміни і мікроелементи в продукті.

Раніше нутриціолог назвала кращий засіб від анемії.

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