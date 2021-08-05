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Цілющий суп: нутриціолог дала рецепт, який швидко поставить на ноги після коронавірусу

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Четвер 05 серпня 2021 09:09
Цілющий суп: нутриціолог дала рецепт, який швидко поставить на ноги після коронавірусу Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Правильні супи - цілющі: вони покращують травлення, загоюють кишечник, виводять токсини, допомагають в боротьбі з вірусними інфекціями.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram поділилася рецептом такого супу, який здатний прискорити відновлення при ГРВІ і навіть коронавірусі - і швидко поставити вас на ноги.

Такий суп не тільки насичує і зігріває, але і має протизапальні, антибактеріальні, противірусні, гепатопротекторні, антидепресивні, протиартритні властивості і детокс-ефектом. Він зупиняє вироблення зайвого слизу і виводить його з організму, розріджує кров. Полегшує дихання і відновлює епітелій легенів.

Цілющий суп: нутриціолог дала рецепт, який швидко поставить на ноги після коронавірусуПравильний суп - цілющий суп (фото: pexels.com)

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Рецепт супу, який допоможе перемогти коронавірус

Інгредієнт:

  • 3 л. курячого бульйону
  • 3 шт. топінамбура
  • 2 середніх батата
  • 1 стебло селери
  • 1 / 4 ст. рису
  • 1 / 2 головки часнику
  • 1 цибуля
  • 3 шт. лавра
  • 1 ч. л. сушеного імбиру або 5 см свіжого імбиру
  • 5 см хрону, товщиною з палець, або 10 ст. л. осінньої заготовки хріновіни або додайте в суп гірчицю за смаком при сервіруванні
  • 1 / 2 ч. л. кайенского перцю
  • 3 нитки шафрану - за бажанням
  • 1 ст. л. натурального оцту
  • щіпка куркуми
  • сіль за смаком
  • кінза, петрушка, кріп і зелена цибуля - за бажанням і за смаком.

Топінамбур, селеру і батат можна замінити на будь-які інші протизапальні овочі: морква, гарбуз, буряк, корінь селери, кабачок / цукіні, брокколі, білокачанна / кольорова / савойська / пекінська капуста, романеско, пастернак.

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Цілющий суп: нутриціолог дала рецепт, який швидко поставить на ноги після коронавірусуПосилить детокс. підвищить імунітет (фото: pexels.com)

Приготування:

1. Овочі почистіть і наріжте (топінамбур, селера і хрін - пластинами, батат і цибулю - кубиками, часник - порубати).

2. Помийте рис, покладіть в киплячий бульйон з усіма спеціями.

3. Після того, як рис покипить 5 хв, додайте хрін і селеру. Коли закиплять овочі, додайте батат і топінамбур, а потім - цибулю.

4. Коли всі овочі будуть зварені, додайте часник, вимкніть вогонь і додайте дрібно посічену зелень.

5. Якщо суп здасться занадто густим, розведіть водою до потрібної густоти.

6. При сервіруванні додайте в суп 1 ст. л. оцту.

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