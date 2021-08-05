Цілющий суп: нутриціолог дала рецепт, який швидко поставить на ноги після коронавірусу
Правильні супи - цілющі: вони покращують травлення, загоюють кишечник, виводять токсини, допомагають в боротьбі з вірусними інфекціями.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram поділилася рецептом такого супу, який здатний прискорити відновлення при ГРВІ і навіть коронавірусі - і швидко поставити вас на ноги.
Такий суп не тільки насичує і зігріває, але і має протизапальні, антибактеріальні, противірусні, гепатопротекторні, антидепресивні, протиартритні властивості і детокс-ефектом. Він зупиняє вироблення зайвого слизу і виводить його з організму, розріджує кров. Полегшує дихання і відновлює епітелій легенів.
Правильний суп - цілющий суп (фото: pexels.com)
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Рецепт супу, який допоможе перемогти коронавірус
Інгредієнт:
- 3 л. курячого бульйону
- 3 шт. топінамбура
- 2 середніх батата
- 1 стебло селери
- 1 / 4 ст. рису
- 1 / 2 головки часнику
- 1 цибуля
- 3 шт. лавра
- 1 ч. л. сушеного імбиру або 5 см свіжого імбиру
- 5 см хрону, товщиною з палець, або 10 ст. л. осінньої заготовки хріновіни або додайте в суп гірчицю за смаком при сервіруванні
- 1 / 2 ч. л. кайенского перцю
- 3 нитки шафрану - за бажанням
- 1 ст. л. натурального оцту
- щіпка куркуми
- сіль за смаком
- кінза, петрушка, кріп і зелена цибуля - за бажанням і за смаком.
Топінамбур, селеру і батат можна замінити на будь-які інші протизапальні овочі: морква, гарбуз, буряк, корінь селери, кабачок / цукіні, брокколі, білокачанна / кольорова / савойська / пекінська капуста, романеско, пастернак.
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Посилить детокс. підвищить імунітет (фото: pexels.com)
Приготування:
1. Овочі почистіть і наріжте (топінамбур, селера і хрін - пластинами, батат і цибулю - кубиками, часник - порубати).
2. Помийте рис, покладіть в киплячий бульйон з усіма спеціями.
3. Після того, як рис покипить 5 хв, додайте хрін і селеру. Коли закиплять овочі, додайте батат і топінамбур, а потім - цибулю.
4. Коли всі овочі будуть зварені, додайте часник, вимкніть вогонь і додайте дрібно посічену зелень.
5. Якщо суп здасться занадто густим, розведіть водою до потрібної густоти.
6. При сервіруванні додайте в суп 1 ст. л. оцту.
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