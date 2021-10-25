Додати в щоденний раціон: дієтолог назвала один незамінний компонент після 40

Колаген - не тільки красива шкіра, а й здоров'я суглобів і зв'язок (фото: pexels.com)

З огляду на, м'яко кажучи, нераціональне харчування, вироблення колагену може припинитися зовсім. А це дуже погано.

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Колаген - це не тільки шкіра. Він є основним будівельним матеріалом сполучної тканини: сухожиль, зв'язок. Міститься в кістках, стінках кровоносних судин, в рогівці очей, дентині зубів. Простіше сказати: він міститься скрізь.

Кому точно потрібно приймати колаген - список нижче (фото: pexels.com)

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Тому, якщо є такі проблеми, колаген точно потрібно вводити в свій щоденний раціон:

артрити, артрози, остепороз

опущення органів

зниження кількості загального білка в аналізах

активно руйнуються зуби

випадає волосся

слабкий імунітет

стійка анемія

дефіцити вітамінів і мікроелементів

ферментопатії та інші проблеми з підшлунковою залозою

похилий вік

Колаген потрібен навіть дітям (фото: pexels.com)

Якщо ви активно займаєтеся спортом, спробуйте замінити протеїнові коктейлі на колаген. Побачите інші результати.

Якщо є непереносимість лактози або аутоімунні захворювання (а багато хто про це знає), колаген буде чудовою альтернативою протеїну.

Та що говорити, колаген потрібен навіть дітям в період росту і статевого дозрівання. Це буде найкращий внесок у здоров'я вашої дитини.