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Домашній пробіотик: нутриціолог назвала простий продукт для поліпшення мікрофлори шлунка

Автор: Тетяна Турчанікова

Всі знають, як пробіотична / ферментована їжа позитивно впливає на поліпшення травлення, самопочуття і настрою.

В процесі квашення, соління, бродіння, мочіння - це все ферментація, розмножуються корисні бактерії, витісняючи всі патогенні мікроорганізми.

"Засіювання" нашої мікрофлори такими корисними бактеріями сприяє зміцненню імунітету: знижується патогенне навантаження на організм. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.

Процес ферментації - живий процес. Він може супроводжуватися кислим запахом, виділенням бульбашок (згадайте квас). І ферментація не зупиняється (але в холодильнику вона сповільнюється).

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

З кожним днем в таких продуктах стає все більше молочно-кислих бактерій, а самі продукти стають все більш корисними.

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Солоні огірки - корисний пробіотик (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Саме тому ферментовані продукти кожен день (!) змінюють свій смак, колір і запах.

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  • Не варто трясти банки і пляшки з пробіотичним продуктом, так як після цього на поверхню активно виходить вуглекислий газ у вигляді бульбашок, а при відкритті кришки навіть може все вилитися назовні.

  • Вважається, що тільки їжа з багатим складом корисних бактерій здатна на таку хорошу натуральну газацію.
  • Солоні і мочені овочі і фрукти можна зберігати місяцями - здавна так і робили, заготовлюючи їх на рік наперед. Такі продукти не псуються дуже довго.
  • Білий наліт на солоних огірках і дні банки утворюється через зростання доброзичливих корисних молочно-кислих бактерій в процесі бродіння. Якщо процес консервації був дотриманий правильно, то це нормальне явище. Такі огірки можна вживати без ризику для здоров'я.

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