Домашній пробіотик: нутриціолог назвала простий продукт для поліпшення мікрофлори шлунка

Всі знають, як пробіотична / ферментована їжа позитивно впливає на поліпшення травлення, самопочуття і настрою.
В процесі квашення, соління, бродіння, мочіння - це все ферментація, розмножуються корисні бактерії, витісняючи всі патогенні мікроорганізми.
"Засіювання" нашої мікрофлори такими корисними бактеріями сприяє зміцненню імунітету: знижується патогенне навантаження на організм. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.
Процес ферментації - живий процес. Він може супроводжуватися кислим запахом, виділенням бульбашок (згадайте квас). І ферментація не зупиняється (але в холодильнику вона сповільнюється).
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
З кожним днем в таких продуктах стає все більше молочно-кислих бактерій, а самі продукти стають все більш корисними.
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Саме тому ферментовані продукти кожен день (!) змінюють свій смак, колір і запах.
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Не варто трясти банки і пляшки з пробіотичним продуктом, так як після цього на поверхню активно виходить вуглекислий газ у вигляді бульбашок, а при відкритті кришки навіть може все вилитися назовні.
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