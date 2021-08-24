Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка

Все знают, как пробиотическая / ферментированная пища позитивно влияет на улучшение пищеварения, самочувствия и настроения.
В процессе квашения, соления, брожения, мочения - это все ферментация, размножаются полезные бактерии, вытесняя все патогенные микроорганизмы.
"Засеивание" нашей микрофлоры такими полезными бактериями способствует укреплению иммунитета: снижается патогенная нагрузка на организм. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.
Процесс ферментации - живой процесс. Он может сопровождаться кислым запахом, выделением пузырьков (вспомните квас). И ферментация не останавливается (но в холодильнике она замедляется).
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
С каждым днем в таких продуктах становится все больше молочно-кислых бактерий, а сами продукты становятся все более полезными.
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Именно поэтому ферментированные продукты каждый день (!) меняют свой вкус, цвет и запах.
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Не стоит трясти банки и бутылки с пробиотическим продуктом, так как после этого на поверхность активно выходит углекислый газ в виде пузырьков, а при открытии крышки даже может все вылиться наружу.
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