Доступні кожному: нутриціолог дала список продуктів для здоров'я нирок

Наднирники, про них останнім часом все частіше говорять і згадують в контексті стресу нашого сучасного життя, але мало хто знає, навіть де вони розташовані і чим в принципі займаються.

Цей парний орган, розташований, як і випливає з назви, над нирками, але, на відміну від нирок, один з них не схожий на інший: правий наднирник нагадує трикутник, а лівий - місяць. Нагадаю, що вони - ендокринні органи, що виробляють кілька видів гормонів.

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І ось всякого роду незрозумілі хронічні болі, втома, зниження когнітивних функцій, синдрому "встав і втомився" і перепади настрою - всі ці проблеми можуть бути симптомами, супутніми порушення функцій надниркових залоз.

Незрозумілі хронічні болі іноді сигналять про проблеми з наднирковими залозами (фото: pexels.com)

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І іноді, досить тільки змінити дієту, підгодувати свої парні органи, як раптом вам вже і не потрібні ні антидепресанти, ні ноотропи, ні консультації психологів і т. п.

Так чим же будемо їх балувати, звичайно, продуктами, які мають протизапальну і антибактеріальну дію, сприяють руйнуванню біоплівок патогенної мікрофлори.

Підтримати наднирники можна за допомогою корисної дієти (фото: pexels.com)

Прості продукти для нирок і надниркових залоз