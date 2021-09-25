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Доступні кожному: нутриціолог дала список продуктів для здоров'я нирок

Автор: Тетяна Турчанікова

Нирки - парний орган, про який ми часто забуваємо, точніше, згадуємо тільки тоді, коли вони пошлють нам "привіт".

А між іншим, це - трудівники, які постійно очищають наш організм від шлаків, токсинів, шкідливих речовин, в тому числі від ліків і БАДів, які багато хто собі самі призначають і поглинають в незліченних кількостях.

Займаючи за розміром не більше ніж піввідсотка від маси тіла людини, нирки проганяють через себе величезний обсяг крові. І якщо вони вийдуть з ладу, то може і наступити "завіса", розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Наднирники, про них останнім часом все частіше говорять і згадують в контексті стресу нашого сучасного життя, але мало хто знає, навіть де вони розташовані і чим в принципі займаються.

Цей парний орган, розташований, як і випливає з назви, над нирками, але, на відміну від нирок, один з них не схожий на інший: правий наднирник нагадує трикутник, а лівий - місяць. Нагадаю, що вони - ендокринні органи, що виробляють кілька видів гормонів.

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І ось всякого роду незрозумілі хронічні болі, втома, зниження когнітивних функцій, синдрому "встав і втомився" і перепади настрою - всі ці проблеми можуть бути симптомами, супутніми порушення функцій надниркових залоз.

Незрозумілі хронічні болі іноді сигналять про проблеми з наднирковими залозами (фото: pexels.com)

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І іноді, досить тільки змінити дієту, підгодувати свої парні органи, як раптом вам вже і не потрібні ні антидепресанти, ні ноотропи, ні консультації психологів і т. п.

Так чим же будемо їх балувати, звичайно, продуктами, які мають протизапальну і антибактеріальну дію, сприяють руйнуванню біоплівок патогенної мікрофлори.

Підтримати наднирники можна за допомогою корисної дієти (фото: pexels.com)

Прості продукти для нирок і надниркових залоз

  • Солодець: містить особливу речовину - гліціррізін, яка пригнічує активність ферментів, що руйнують кортизол.
  • Гарбузове насіння, какао, кунжут, мигдаль - містять в собі магній, який поставляє надниркових залоз енергію, а також кальцій та інші мікроелементи, в тому числі цинк, які надають на організм заспокійливу дію.
  • Журавлина: містить кислоти, активні проти бактерії E. Coli. Речовини журавлини не дозволяють бактеріям залишатися на слизовій оболонці шлунка, кишечника або сечового міхура.
  • Також варто включити в свій раціон такі продукти: брусниця, суниця, вишня, часник і цибуля, рукола, імбир, масло чорного кмину.

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