Доступны каждому: нутрициолог дала список продуктов для здоровья почек

Почки - парный орган, о котором мы часто забываем, точнее, вспоминаем только тогда, когда они пошлют нам "привет".
А между прочим, это - труженики, которые постоянно очищают наш организм от шлаков, токсинов, вредных веществ, в том числе от лекарств и БАД, которые многие себе сами назначают и поглощают в несметных количествах.
Занимая по размеру не более чем полпроцента от массы тела человека, почки прогоняют через себя огромный объем крови. И если они выйдут из строя, то может и наступить "занавес", рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Надпочечники, про них последнее время все чаще говорят и вспоминают в контексте стресса нашей современной жизни, но мало кто знает, даже где они расположены и чем в принципе занимаются.
Этот парный орган, расположен, как и следует из названия, над почками, но, в отличии от почек, один из них не похож на другой: правый надпочечник напоминает треугольник, а левый - месяц. Напомню, что они - эндокринные органы, вырабатывающие несколько видов гормонов.
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И вот всякого рода непонятные хронические боли, усталость, снижение когнитивных функций, синдрома "встал и устал" и перепады настроения - все эти проблемы могут быть симптомами, сопутствующими нарушению функций надпочечников.
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И иногда, достаточно только изменить диету, подкормить свои парные органы, как вдруг вам уже и не нужны ни антидепрессанты, ни ноотропы, ни консультации психологов и т. п.
Так чем же будем их баловать, конечно, продуктами, которые оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие, способствуют разрушению биопленок патогенной микрофлоры.
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