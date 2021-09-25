Доступны каждому: нутрициолог дала список продуктов для здоровья почек

Надпочечники, про них последнее время все чаще говорят и вспоминают в контексте стресса нашей современной жизни, но мало кто знает, даже где они расположены и чем в принципе занимаются.

Этот парный орган, расположен, как и следует из названия, над почками, но, в отличии от почек, один из них не похож на другой: правый надпочечник напоминает треугольник, а левый - месяц. Напомню, что они - эндокринные органы, вырабатывающие несколько видов гормонов.

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И вот всякого рода непонятные хронические боли, усталость, снижение когнитивных функций, синдрома "встал и устал" и перепады настроения - все эти проблемы могут быть симптомами, сопутствующими нарушению функций надпочечников.

Непонятные хронические боли иногда сигналят о проблемах с надпочечниками (фото: pexels.com)

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И иногда, достаточно только изменить диету, подкормить свои парные органы, как вдруг вам уже и не нужны ни антидепрессанты, ни ноотропы, ни консультации психологов и т. п.

Так чем же будем их баловать, конечно, продуктами, которые оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие, способствуют разрушению биопленок патогенной микрофлоры.

Поддержать надпочечники можно при помощи полезной диеты (фото: pexels.com)

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