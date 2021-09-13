Головний антиоксидант: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб не хворіти восени

Цей продукт - дуже простий, в ньому є маса вітамінів, загалом, ідеально для сезону застуд, восени він потрібен в кожному холодильнику.
Цей продукт - ягоди, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова.
Включаючи ягоди в свій щоденний раціон, ви можете якісно поліпшити стан вашого здоров'я. Будь ласка, їжте і давайте дітям екологічно чисті ягоди щодня, заморожуйте на зиму. Не позбавляйте себе цінних, легко засвоюваних вітамінів.
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1. Ягоди - головний антиоксидантний продукт!
Антиоксиданти допомагають обмежити агресію вільних радикалів, які можуть спровокувати безліч захворювань, викликаних окислювальним стресом (онкологія, ожиріння, діабет, метаболічний синдром, серцево-судинні захворювання, неврологічні розлади).
2. Знижують рівень цукру в крові, профілактика інсулінорезистентності.
3. Ягоди містять м'яку клітковину, сприяє нормалізації травлення.
4. Темні ягоди - чемпіони за вмістом вітамінів і мінералів.
5. Ягоди допомагають боротися з хронічним запаленням в організмі.
6. Знижують рівень холестерину.
7. Підтримують роботу судин.
8. Зберігають молодість шкіри, одні з найкращих anti-age продуктів.
9. Знижують загальний алергічний фон (полуниця, чорниця, шипшина, брусниця багатьом дітям допомагають позбавиться від алергії).
10. Є онкопротекторами.
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