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Главный антиоксидант: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы не болеть осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Этот продукт - очень простой, в нем есть масса витаминов, в общем, идеально для сезона простуд, осенью он нужен в каждом холодильнике.

Этот продукт - ягоды, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Включая ягоды в свой ежедневный рацион, вы можете качественно улучшить состояние вашего здоровья. Пожалуйста, ешьте и давайте детям экологически чистые ягоды ежедневно, замораживайте на зиму. Не лишайте себя ценных, легко усвояемых витаминов.

Не лишайте себя витаминов (фото: pexels.com)

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10 веских причин, чтобы начать есть ягоды каждый день

1. Ягоды - главный антиоксидантный продукт!

Антиоксиданты помогают ограничить агрессию свободных радикалов, которые могут спровоцировать множество заболеваний, вызванных окислительным стрессом (онкология, ожирение, диабет, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства).

2. Снижают уровень сахара в крови, профилактика инсулинорезистентности.

3. Ягоды содержат мягкую клетчатку, способствующую нормализации пищеварения.

4. Темные ягоды - чемпионы по содержанию витаминов и минералов.

5. Ягоды помогают бороться с хроническим воспалением в организме.

6. Снижают уровень холестерина.

7. Поддерживают работу сосудов.

8. Сохраняют молодость кожи, одни из самых лучших anti-age продуктов.

9. Снижают общий аллергический фон (клубника, черника, шиповник, брусника многим детям помогают избавится от аллергии).

10. Являются онкопротекторами.

Ягоды можно заморозить - и есть всю зиму (фото: pexels.com)

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Список самых полезных ягод:

  • голубика
  • малина
  • лимонник
  • черноплодная и красная рябина
  • облепиха
  • ежевика
  • клюква
  • брусника
  • калина
  • кизил
  • боярышник

Раньше нутрициолог дала список продуктов, чтобы осення депрессия прошла мимо вас.

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