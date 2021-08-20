Крім яєчної шкаралупи: нутриціолог назвала прості продукти, багаті кальцієм

Де брати кальцій тим, хто не їсть молочку, наприклад, вегану? А де його брати дітям, щоб він точно засвоївся?

Кальцій - мікроелемент, важливий для збереження здоров'я кісток і зубів, нервової системи, рівня артеріального тиску і запобігання остеопорозу.

Красива шкіра, волосся, нігті і міцна нервова система.

Міститься не тільки в молочних, але і в рослинних продуктах.

Кальцій з рослинних продуктів легко засвоюється - багато рослин містять речовини, які полегшують засвоєння кальцію і підтримують кісткову і серцеву системи.

Кальцію вистачає і крім молочки і яєчної шкаралупи (фото: pexels.com/)

У яких продуктах можна знайти кальцій?

Мак

В 100 гр близько 1500 мг Ca.

Кунжут

У 100 гр (неочищеного) - до 1,4 грама кальцію, що в більшості випадків покриває добову норму. Важливо! Кальцій в кунжуті органічний, і засвоюється на "ура".

Лляне насіння

255 мг кальцію - на 100 г насіння. Розмелене або незбиране насіння льону містить кальцій, а ось рафінована олія кальцію не має зовсім. Пам'ятайте про це, вибираючи лляне масло!

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Мигдальне молоко - потужне джерело кальцію (фото: pexels.com/)

Капуста

268 мг в одній чашці приготовленої капусти. У капусті низький вміст оксалатів, які пов'язують кальцій і перешкоджають його засвоєнню. Відмінна альтернатива шпинату, в якому оксалатів в надлишку.

Інжир

У 8-10 плодах інжиру міститься кальцію стільки ж, скільки в одній склянці молока. Інжир містить багато клітковини, заліза і калію.

Мигдаль

Ще один рекордсмен за вмістом кальцію. У ньому багато клітковини і магнію. Ви можете зробити мигдальне молоко, мигдальне масло або насолоджуватися сирими горіхами.

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Рослинне молоко

Соєве, мигдальне, кокосове, конопляне, лляне, з кешью. Натуральний і неперероблений кальцій, видобутий з надр землі. Більшість видів рослинного молока містить більше 30 % добової потреби кальцію і майже на 50 % більше, ніж молочні продукти.

Мускатний гарбуз

Це суперфуд. Вона наповнена клітковиною, вітаміном А і містить цілих 84 мг кальцію, що становить майже 10% денної норми.