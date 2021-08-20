Крім яєчної шкаралупи: нутриціолог назвала прості продукти, багаті кальцієм
Де брати кальцій тим, хто не їсть молочку, наприклад, вегану? А де його брати дітям, щоб він точно засвоївся?
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram назвала натуральні джерела кальцію.
Кальцій - мікроелемент, важливий для збереження здоров'я кісток і зубів, нервової системи, рівня артеріального тиску і запобігання остеопорозу.
- Красива шкіра, волосся, нігті і міцна нервова система.
- Міститься не тільки в молочних, але і в рослинних продуктах.
- Кальцій з рослинних продуктів легко засвоюється - багато рослин містять речовини, які полегшують засвоєння кальцію і підтримують кісткову і серцеву системи.
Кальцію вистачає і крім молочки і яєчної шкаралупи (фото: pexels.com/)
У яких продуктах можна знайти кальцій?
- Мак
В 100 гр близько 1500 мг Ca.
- Кунжут
У 100 гр (неочищеного) - до 1,4 грама кальцію, що в більшості випадків покриває добову норму. Важливо! Кальцій в кунжуті органічний, і засвоюється на "ура".
- Лляне насіння
255 мг кальцію - на 100 г насіння. Розмелене або незбиране насіння льону містить кальцій, а ось рафінована олія кальцію не має зовсім. Пам'ятайте про це, вибираючи лляне масло!
Для здоров'я та енергії: нутриціолог дала список продуктів, потрібних в кожному холодильнику
Мигдальне молоко - потужне джерело кальцію (фото: pexels.com/)
-
Капуста
268 мг в одній чашці приготовленої капусти. У капусті низький вміст оксалатів, які пов'язують кальцій і перешкоджають його засвоєнню. Відмінна альтернатива шпинату, в якому оксалатів в надлишку.
- Інжир
У 8-10 плодах інжиру міститься кальцію стільки ж, скільки в одній склянці молока. Інжир містить багато клітковини, заліза і калію.
- Мигдаль
Ще один рекордсмен за вмістом кальцію. У ньому багато клітковини і магнію. Ви можете зробити мигдальне молоко, мигдальне масло або насолоджуватися сирими горіхами.
Від алергії до здуття: дієтолог назвала 8 симптомів, що з підшлунковою залозою не все гаразд
-
Рослинне молоко
Соєве, мигдальне, кокосове, конопляне, лляне, з кешью. Натуральний і неперероблений кальцій, видобутий з надр землі. Більшість видів рослинного молока містить більше 30 % добової потреби кальцію і майже на 50 % більше, ніж молочні продукти.
- Мускатний гарбуз
Це суперфуд. Вона наповнена клітковиною, вітаміном А і містить цілих 84 мг кальцію, що становить майже 10% денної норми.
- Броколі
- Насіння чіа
Раніше нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість.